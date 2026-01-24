Top-Treff mit Geburtstagskind – und ein Baby!

Am Samstagabend verwandelte sich das VIP-Zelt im Zielhang der Streif wieder einmal zur Showbühne im Rahmen der Kitz Race Night. „Happy Birthday“-Gesänge inklusive, denn Gastgeber Harti Weirather feierte in seinen 68. Geburtstag hinein.
Und der seit letztem Jahr zur Streifzeit in der ganzen Gamsstadt stets umtriebige Zlatan Ibrahimović sang mit. Nicht aber ohne uns zu verraten, dass er „heute ein Idol“ getroffen hatte. Er sprach von Arnold Schwarzenegger, fast schon mit Herzerln in den Augen.
Promis in Partylaune bei der Kitz Race Night – hier gibt‘s die Bilder:
Weiters bei der Gala dabei waren: die Sportskanonen Jürgen Klopp und Felix Neureuther, ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober, ORF-Lady Leona König. Sie freuten sich schon darauf, dass auf der Party, wie von uns berichtet, später noch Chartstürmerin Rita Ora für Stimmung sorgen sollte.
Baby-Vorfreude
Ebenso wie DJ Ötzi, der mit Ehefrau Sonja und Tochter Lisa-Marie gekommen war. Bernie Ecclestone, der seine schöne Ehefrau Fabiana Flosi am Arm hatte, war bester Laune, Franziska van Almsick und Alexandra Meissnitzer sorgten für modische Hingucker.
Hier gibt es noch mehr Bilder von der Kitz Race Night zum Durchklicken:
Und Unternehmer Florian Gschwandtner kam mit seiner Mena: Die beiden hatten gleich mehrfach Grund zum Feiern – immerhin sind sie voller Vorfreude auf ihr Baby.
