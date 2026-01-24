Vorteilswelt
Kitz Race Night

Top-Treff mit Geburtstagskind – und ein Baby!

Adabei Österreich
24.01.2026 21:19
Die Kitz Race Night wurde zur Geburtstagsparty: Jürgen Klopp und Zlatan Ibrahimovic gratulierten ...
Die Kitz Race Night wurde zur Geburtstagsparty: Jürgen Klopp und Zlatan Ibrahimovic gratulierten Harti Weirather (M.)(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Norman Schenz
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Norman Schenz und Daniela Altenweisl

Am Samstagabend verwandelte sich das VIP-Zelt im Zielhang der Streif wieder einmal zur Showbühne im Rahmen der Kitz Race Night. „Happy Birthday“-Gesänge inklusive, denn Gastgeber Harti Weirather feierte in seinen 68. Geburtstag hinein.

Und der seit letztem Jahr zur Streifzeit in der ganzen Gamsstadt stets umtriebige Zlatan Ibrahimović sang mit. Nicht aber ohne uns zu verraten, dass er „heute ein Idol“ getroffen hatte. Er sprach von Arnold Schwarzenegger, fast schon mit Herzerln in den Augen.

Promis in Partylaune bei der Kitz Race Night – hier gibt‘s die Bilder:

Zlatan Ibrahimović – mit Ehefrau Helena Seger – schwärmte von Arnold Schwarzenegger.
Zlatan Ibrahimović – mit Ehefrau Helena Seger – schwärmte von Arnold Schwarzenegger.(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Alexander Wrabetz und Leona König ließen sich die Party ebenfalls nicht engtehen.
Alexander Wrabetz und Leona König ließen sich die Party ebenfalls nicht engtehen.(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Franz Klammer hatte seine Tochter Sophie mit dabei.
Franz Klammer hatte seine Tochter Sophie mit dabei.(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Maria Riesch und Johann Schrempf freuten sich auf den Abend.
Maria Riesch und Johann Schrempf freuten sich auf den Abend.(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Bernie Ecclestone kam mit seiner Frau Fabiana Flosi zur Kitz Race Night.
Bernie Ecclestone kam mit seiner Frau Fabiana Flosi zur Kitz Race Night.(Bild: APA/BARBARA GINDL)

Weiters bei der Gala dabei waren: die Sportskanonen Jürgen Klopp und Felix Neureuther, ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober, ORF-Lady Leona König. Sie freuten sich schon darauf, dass auf der Party, wie von uns berichtet, später noch Chartstürmerin Rita Ora für Stimmung sorgen sollte.

Baby-Vorfreude
Ebenso wie DJ Ötzi, der mit Ehefrau Sonja und Tochter Lisa-Marie gekommen war. Bernie Ecclestone, der seine schöne Ehefrau Fabiana Flosi am Arm hatte, war bester Laune, Franziska van Almsick und Alexandra Meissnitzer sorgten für modische Hingucker.

Hier gibt es noch mehr Bilder von der Kitz Race Night zum Durchklicken:

Unternehmer Florian Gschwandtner und seine Mena sind in Vorfreude auf ihr Baby.
Unternehmer Florian Gschwandtner und seine Mena sind in Vorfreude auf ihr Baby.(Bild: Markus Wenzel)
DJ Ötzi feierte nicht nur mit seiner Sonja, sondern auch mit Tochter Lisa-Marie.
DJ Ötzi feierte nicht nur mit seiner Sonja, sondern auch mit Tochter Lisa-Marie.(Bild: Markus Wenzel)
Alexandra Meissnitzer sah einfach zauberhaft aus.
Alexandra Meissnitzer sah einfach zauberhaft aus.(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Jürgen Klopp war guter Laune.
Jürgen Klopp war guter Laune.(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Generalsekretär Christian Scherer, ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober und ÖSV-Sportdirektor ...
Generalsekretär Christian Scherer, ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober und ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Franziska van Almsick feierte ebenfalls mit.
Franziska van Almsick feierte ebenfalls mit.(Bild: APA/apaBARBARA GINDL)
Und Fitness-Influencerin Pamela Reif schaute auch vorbei.
Und Fitness-Influencerin Pamela Reif schaute auch vorbei.(Bild: APA/BARBARA GINDL)

Und Unternehmer Florian Gschwandtner kam mit seiner Mena: Die beiden hatten gleich mehrfach Grund zum Feiern – immerhin sind sie voller Vorfreude auf ihr Baby.

