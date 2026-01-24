Bestes Abfahrtsergebnis: „Dennoch war mehr drin“

Für ÖSV-Fahrer Manuel Traninger war Rang 24 in Kitzbühel am Samstag das beste Weltcup-Abfahrtsergebnis in seiner bisherigen Karriere. Beim Besuch im „Krone“-Weltcup-Haus, gemeinsam mit Kollege Vincent Wieser und ÖSV-Sportchef Christian Mitter erklärt er, warum „dennoch mehr drin“ gewesen wäre und wie so ein Hahnenkamm-Wochenende vonstattengeht (alles im Video oben).