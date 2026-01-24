Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

49-Jähriger starb

Jugendlicher flüchtete nach tödlichem Skiunfall

Chronik
24.01.2026 22:41
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Zu einem tödlichen Zusammenstoß kam es am Samstag auf einer Skipiste in Zell am See. Für einen Einheimischen (49) gab es keine Hilfe mehr. Der zweitbeteiligte Jugendliche, vermutlich Urlauber, flüchtete. 

0 Kommentare

Der Unfall passierte kurz nach 15 Uhr im Skigebiet Schmittenhöhe auf der Piste 2 (rund 1444 Meter Seehöhe). Ein 49-jähriger Pinzgauer und ein bisher unbekannter Jugendlicher stießen zusammen. Der Einheimische erlag trotz notärztlicher Versorgung noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. 

Der Jugendliche wird von Zeugen auf etwa 15 bis 16 Jahre geschätzt. Er soll Englisch gesprochen haben. Beobachter schilderten, dass er bei dem Unfall eine Verletzung an der rechten Oberschenkel-Innenseite erlitten habe. 

Er fuhr davon, nachdem ihn eine blonde Frau dazu aufgefordert hatte. Die Alpine Einsatzgruppe der Polizei sowie ein polizeilicher Drohnenpilot suchten den Unfallort ab. Spuren wurden gesichert. 120 Zentimeter lange Leihskistöcke der Marke Komperdell von der Firma Sport Bründl wurden sichergestellt. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie dem flüchtigen Skifahrer gehören. 

Lesen Sie auch:
Symbolbild
Snowboarder fuhr weg
Skifahrer (55) schwer verletzt liegen gelassen
18.01.2026

Laut Staatsanwaltschaft wird ein Alpinsachverständiger hinzugezogen. Auch eine Obduktion des Todesopfers wurde angeordnet. 

Wer hat etwas beobachtet?
Der Flüchtige ist etwa 15 bis 16 Jahre alt. Er hat brünette Haare, trug einen schwarzen Skianzug und einen dunkelblauen Skihelm. Auch seine weißen Skier waren vermutlich Leihausrüstung von Bründl. Die blonde Frau, vermutlich seine Mutter, trug ebenso einen schwarzen Skianzug. 

Hinweise an: (0)59133 5170 (Polizeiinspektion Zell am See) oder jede andere Polizeidienststelle.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Blockade-Verstoß
US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest
Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
190.280 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Wirtschaft
USA fürchten einen Finanz-Hammer, den niemand will
103.560 mal gelesen
Selbst Trumps „Narrenfreiheit“ kennt Grenzen.
Wien
Kasperl-Gemeinderätin wird zum Problem für die SPÖ
84.754 mal gelesen
Haase (im Hintergrund) bei der „Arbeit“ im Stadtparlament
Newsletter
Mehr Chronik
49-Jähriger starb
Jugendlicher flüchtete nach tödlichem Skiunfall
Viel zu schnell
19-jähriger Raser mit 139 km/h gestoppt
Mit 2,2 Promille
Alkolenkerin mit Baby auf Westautobahn gestoppt
Rettungseinsatz
Verletzter Eisläufer von Grabensee geborgen
Hoher Schaden
Sportgeschäft in St. Martin brannte wegen Kerze
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf