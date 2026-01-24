Jugendlicher flüchtete nach tödlichem Skiunfall

Zu einem tödlichen Zusammenstoß kam es am Samstag auf einer Skipiste in Zell am See. Für einen Einheimischen (49) gab es keine Hilfe mehr. Der zweitbeteiligte Jugendliche, vermutlich Urlauber, flüchtete.
Der Unfall passierte kurz nach 15 Uhr im Skigebiet Schmittenhöhe auf der Piste 2 (rund 1444 Meter Seehöhe). Ein 49-jähriger Pinzgauer und ein bisher unbekannter Jugendlicher stießen zusammen. Der Einheimische erlag trotz notärztlicher Versorgung noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.
Der Jugendliche wird von Zeugen auf etwa 15 bis 16 Jahre geschätzt. Er soll Englisch gesprochen haben. Beobachter schilderten, dass er bei dem Unfall eine Verletzung an der rechten Oberschenkel-Innenseite erlitten habe.
Er fuhr davon, nachdem ihn eine blonde Frau dazu aufgefordert hatte. Die Alpine Einsatzgruppe der Polizei sowie ein polizeilicher Drohnenpilot suchten den Unfallort ab. Spuren wurden gesichert. 120 Zentimeter lange Leihskistöcke der Marke Komperdell von der Firma Sport Bründl wurden sichergestellt. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie dem flüchtigen Skifahrer gehören.
Laut Staatsanwaltschaft wird ein Alpinsachverständiger hinzugezogen. Auch eine Obduktion des Todesopfers wurde angeordnet.
Wer hat etwas beobachtet?
Der Flüchtige ist etwa 15 bis 16 Jahre alt. Er hat brünette Haare, trug einen schwarzen Skianzug und einen dunkelblauen Skihelm. Auch seine weißen Skier waren vermutlich Leihausrüstung von Bründl. Die blonde Frau, vermutlich seine Mutter, trug ebenso einen schwarzen Skianzug.
Hinweise an: (0)59133 5170 (Polizeiinspektion Zell am See) oder jede andere Polizeidienststelle.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.