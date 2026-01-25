Gedenkkerze löste das Feuer im Sportgeschäft aus

Die Flammen breiteten sich blitzschnell im Kassenbereich aus. „Das ging rasant“, sagt der geschockte Besitzer. Weiß ist froh darüber, dass seiner gesamten Familie, die im Stock darüber wohnt, nichts passiert ist. „Glücklicherweise hat das Feuer auch nicht aufs Skigewand übergegriffen. Das wäre ein Brandbeschleuniger gewesen!“