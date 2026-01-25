Gedenkkerze löste das Feuer im Sportgeschäft aus

Am Samstag in der Früh zerstörte ein Feuer im Pongau in Salzburg ein Sportgeschäft. Der traurige Hintergrund: Die Brandursache dürfte eine im Verkaufsraum aufgestellte Gedenkkerze für ein verstorbenes Familienmitglied gewesen sein.
Der Besitzer des Sportgeschäfts in St. Martin am Tennengebirge, Horst Weiß, war, als es gegen 8 Uhr passierte, gerade im Keller seines Geschäftslokals beim Skiwachseln. Ein Nachbar von gegenüber bemerkte starken Rauch und alarmierte die Feuerwehr.
Ich war im Skikeller, als es zu brennen begonnen hat. Es ist vieles kaputt. Gott sei Dank ist uns aber nichts passiert.
Horst Weiss, Inhaber „Sport Max“
Die Flammen breiteten sich blitzschnell im Kassenbereich aus. „Das ging rasant“, sagt der geschockte Besitzer. Weiß ist froh darüber, dass seiner gesamten Familie, die im Stock darüber wohnt, nichts passiert ist. „Glücklicherweise hat das Feuer auch nicht aufs Skigewand übergegriffen. Das wäre ein Brandbeschleuniger gewesen!“
Durch den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren aus St. Martin, Hüttau und Lungötz gab es nach knapp einer Stunde schon „Brand aus“. Der Verkaufsraum und ein Großteil der Ware sind jedoch zerstört. Die genaue Schadenssumme ist unbekannt. Horst Weiß’ Verleihbereich für Ski- und Langlaufsportler blieb vom Brand unversehrt.
