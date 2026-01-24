Sportgeschäft in St. Martin brannte wegen Kerze

Ware großteils zerstört

Von den Besitzern kam niemand zu Schaden. Der finanzielle Verlust, den das Feuer anrichtete, ist noch unbekannt. Ein Großteil der Ware im Geschäft dürfte jedoch zerstört worden sein. Der Verleih des Sportgeschäfts, in einem anderen Gebäudeteil gelegen, blieb vom Feuer verschont.