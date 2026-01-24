Vorteilswelt
Hoher Schaden

Sportgeschäft in St. Martin brannte wegen Kerze

Salzburg
24.01.2026 12:46
Das Feuer ereignete sich in einem Sportgeschäft in St. Martin am Tennengebirge.
Das Feuer ereignete sich in einem Sportgeschäft in St. Martin am Tennengebirge.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Wegen einer Kerze brannte heute, Samstag, in der Früh ein Sportgeschäft in St. Martin am Tennengebirge. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Schaden ist noch nicht absehbar, dürfte aber nicht unbedeutend sein.

In der Pongauer Gemeinde St. Martin am Tennengebirge wurde gegen 8 Uhr die Freiwillige Feuerwehr alarmiert. Rauch drang aus dem Geschäftslokal eines Sporthändlers im Ortszentrum, Nachbarn hatten die Einsatzkräfte verständigt.

Kerze im Kassenbereich
Während die Eigentümer des Sportgeschäfts im Keller und im Wohnbereich über dem Geschäft beschäftigt waren, dürfte eine Kerze im Kassenbereich zu brennen begonnen haben. Das Feuer breitete sich schnell aus. 

Ware großteils zerstört
Von den Besitzern kam niemand zu Schaden. Der finanzielle Verlust, den das Feuer anrichtete, ist noch unbekannt. Ein Großteil der Ware im Geschäft dürfte jedoch zerstört worden sein. Der Verleih des Sportgeschäfts, in einem anderen Gebäudeteil gelegen, blieb vom Feuer verschont.

Für die alarmierten Floriani war der Einsatz fordernd, dennoch gab es bereits nach gut einer Stunde „Brand aus“. Drei Freiwillige Feuerwehren aus St. Martin, Hüttau und der Löschzug aus Lungötz waren vor Ort. Kurzzeitig war Alarmstufe 3 ausgegeben.

