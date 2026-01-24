Vorteilswelt
Voller Capitals-Kader

Ein „Luxus-Problem“ und keine Zeit für Experimente

Wien
24.01.2026 15:00
Jeremy Gregoire gab gegen Pustertal sein Comeback.
Jeremy Gregoire gab gegen Pustertal sein Comeback.
Porträt von Felix Cerny
Von Felix Cerny

Die Bank der Vienna Capitals ist derzeit prall gefüllt. Bis auf den Langzeitverletzten Marco Richter sind alle Eishockey-Cracks fit. Für den Coach eine Art „Luxus-Problem“. 

0 Kommentare

Die Security-Mitarbeiter in der Steffl Arena wollten beim 4:3-Heimsieg der Capitals am Freitag in der ersten Drittelpause den Durchgang zur Eisfläche bereits wieder freigeben, als doch noch eine Handvoll Eishockey-Cracks aus der Heim-Kabine stapfte. „Das sind heute aber mehr als sonst“, wurde gescherzt.

Headcoach Kevon Constantine kann bei den Caps derzeit aus dem Vollen schöpfen.
Headcoach Kevon Constantine kann bei den Caps derzeit aus dem Vollen schöpfen.

Richtig. Und das wird auch am Sonntag (17.30) beim zweiten Spiel des „Südtirol-Doppels“ gegen Bozen so sein. Ein „Luxus-Problem“ für Headcoach Kevin Constantine, der – bis auf den Langzeitverletzten Marco Richter – erstmals den vollen Kader zur Verfügung hat. „Das ist natürlich gut für uns, vor allem, dass wir in der Offensive jetzt sehr viele Möglichkeiten haben“, weiß der NHL-erfahrene 67-Jährige.

Für den sich nun die Frage stellt, welche Spieler in welcher Kombination am besten in den verschiedenen Linien funktionieren: „Die einzige Möglichkeit, um das herauszufinden, ist Experimentieren. Dafür haben wir aber keine Zeit mehr.“ Um den Platz in den Pre-Play-offs zu fixieren, bleiben den Caps nur noch neun Spiele: „Jedes einzelne davon ist extrem wichtig für uns.“

