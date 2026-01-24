Ein „Luxus-Problem“ und keine Zeit für Experimente

Richtig. Und das wird auch am Sonntag (17.30) beim zweiten Spiel des „Südtirol-Doppels“ gegen Bozen so sein. Ein „Luxus-Problem“ für Headcoach Kevin Constantine, der – bis auf den Langzeitverletzten Marco Richter – erstmals den vollen Kader zur Verfügung hat. „Das ist natürlich gut für uns, vor allem, dass wir in der Offensive jetzt sehr viele Möglichkeiten haben“, weiß der NHL-erfahrene 67-Jährige.