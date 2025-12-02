Rupp und Fussenegger sind die neuen „Tatort“-Stars

Obwohl die junge Kriminalbeamtin ursprünglich etwas andere Karrierepläne hatte, nimmt sie den Job an, allerdings unter der Voraussetzung, sich ihr Team selbst zusammenstellen zu können. Umso größer die Überraschung, als sie an ihrem ersten Arbeitstag mit Alex Maleky einem Kollegen gegenübersteht, den sie zwar ganz offensichtlich gut kennt – den sie aber ziemlich sicher nicht als ihren engsten Mitarbeiter ausgesucht hätte.