Rupp und Fussenegger sind die neuen „Tatort“-Stars

Die Neuen sind bereit! Miriam Fussenegger und Laurence Rupp ermitteln ab 2027 Seite an Seite am Österreich-„Tatort“ und lösen somit Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser ab.
Die Beziehungsdynamik am neuen „Tatort“ könnte gegensätzlicher nicht sein, wenn Fussenegger und Rupp als Halbgeschwister Charlie Hahn und Alex Maleky unfreiwillig eng zusammenarbeiten: Charlotte „Charlie“ Hahn wird die Leitung einer Sondereinheit des Bundeskriminalamts angeboten. Eine faszinierende, herausfordernde Aufgabe. Nicht zuletzt deshalb, weil ihre Vorgänger Eisner und Fellner wahre Legenden waren.
Obwohl die junge Kriminalbeamtin ursprünglich etwas andere Karrierepläne hatte, nimmt sie den Job an, allerdings unter der Voraussetzung, sich ihr Team selbst zusammenstellen zu können. Umso größer die Überraschung, als sie an ihrem ersten Arbeitstag mit Alex Maleky einem Kollegen gegenübersteht, den sie zwar ganz offensichtlich gut kennt – den sie aber ziemlich sicher nicht als ihren engsten Mitarbeiter ausgesucht hätte.
Den Kolleginnen und Kollegen im BKA fällt auf, da ist eindeutig was im Busch. Nur was? Waren Charlie und Alex mal zusammen? Gibt es womöglich eine geheime berufliche Feindschaft? Hat es was mit dem internen Korruptionsfall zu tun, in dem Charlie vor einem Jahr ermittelt hat? Es ist ernster als das, denn Blut ist dicker als Wasser ...
„Große Fußstapfen“
„Als ich erfahren habe, dass ich neue ,Tatort‘-Kommissarin werde, war ich erst ungläubig, dann habe ich mich sehr gefreut. Es folgten natürlich auch eine gewisse Aufregung und Nervosität, weil man die großen Fußstapfen, in die man tritt, ausfüllen möchte“, verriet Fussenegger. „Der ,Tatort‘ ist ikonisch. Es ist eine Ehre und Auszeichnung, sich in die Riege dieser tollen Schauspieler:innen einzureihen.“
Auch für Rupp ist es „überwältigend, Teil des neuen ,Tatort‘-Teams zu sein“, wie er erklärte. „Ich spüre eine große Demut und Verantwortung, aber auch eine irrsinnige Freude. Ich freue mich darauf, mich mit dieser Figur auseinanderzusetzen und Alex Maleky zum Leben zu erwecken.“
Drehstart im kommenden Frühling
Drehstart für den ersten Fall von Miriam Fussenegger und Laurence Rupp unter der Regie von Dominik Hartl und nach einem Drehbuch von Sarah Wassermair wird voraussichtlich im Frühling 2026 sein.
Bevor Miriam Fussenegger und Laurence Rupp 2027 auf den Bildschirmen in die Fußstapfen von Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser treten, die auf eigenen Wunsch den „Tatort“-Dienst quittieren, ist Österreichs langjähriges Erfolgsduo bis Ende 2026 in ORF 2 und auf ORF ON noch in drei neuen Austro-Krimis zu sehen: Am Sonntag, dem 14. Dezember 2025, führt „Der Elektriker“ die beiden um 20.15 Uhr in einer ORF-2-Premiere und auf ORF ON an den „Tatort“ Pflegeheim.
Im Laufe des Jahres 2026 stehen die beiden neuen Österreich-Fälle „Gegen die Zeit“ (AT) und „Dann sind wir Helden“ (AT) auf dem ORF-Programm.
