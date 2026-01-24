Vorteilswelt
Soll die Steuer auf Fleisch auch gesenkt werden?

24.01.2026 12:19
(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Community
Von Community

Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) möchte die Mehrwertsteuer auf heimische Produkte wie Milch, Reis, Steinobst oder Brot senken. Eine „Wappler-Maßnahme“ für die einen, sinnvoll für die anderen. Im „Fleisch-Land“ Österreich werden jährlich aber 58 Kilogramm Rippchen und Co. pro Person vertilgt. Soll die Mehrwertsteuer auf Fleisch also auch gesenkt werden? 

0 Kommentare

Ihre Meinung zählt!
Inwiefern würde Sie eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Fleisch betreffen? Wie oft kommt bei Ihnen fleischlastige Kost auf den Tisch oder wie wichtig ist Ihnen eine gewisse Abwechslung? Welche Gerichte zählen zu Ihren liebsten Klassikern? Bei welchen Lebensmitteln würde eine geringere Mehrwertsteuer für Sie am meisten Sinn machen oder sich in Ihrem „Börserl“ auswirken?

Wir freuen uns auf Ihre Meinungen in den Kommentaren!

