Soll die Steuer auf Fleisch auch gesenkt werden?

Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) möchte die Mehrwertsteuer auf heimische Produkte wie Milch, Reis, Steinobst oder Brot senken. Eine „Wappler-Maßnahme“ für die einen, sinnvoll für die anderen. Im „Fleisch-Land“ Österreich werden jährlich aber 58 Kilogramm Rippchen und Co. pro Person vertilgt. Soll die Mehrwertsteuer auf Fleisch also auch gesenkt werden?
Ihre Meinung zählt!
Inwiefern würde Sie eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Fleisch betreffen? Wie oft kommt bei Ihnen fleischlastige Kost auf den Tisch oder wie wichtig ist Ihnen eine gewisse Abwechslung? Welche Gerichte zählen zu Ihren liebsten Klassikern? Bei welchen Lebensmitteln würde eine geringere Mehrwertsteuer für Sie am meisten Sinn machen oder sich in Ihrem „Börserl“ auswirken?
Wir freuen uns auf Ihre Meinungen in den Kommentaren!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.