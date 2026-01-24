Bei minus 12 Grad
Kiew unter Beschuss: 88.000 Haushalte ohne Strom
Kiew war in der Nacht auf Samstag schweren russischen Angriffen ausgesetzt. Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von den schwersten Attacken seit Wochen. Es gibt Tote und Verletzte, vorübergehend waren bei klirrender Kälte 88.000 Haushalte ohne Strom. Auch andere ukrainische Städte gerieten ins Visier der russischen Armee – und das, obwohl in Abu Dhabi Friedensgespräche zwischen der Ukraine, Russland und den USA laufen.
Bei den Angriffen auf Kiew, Charkiw und Tschernihiw gab es laut Selenskyj mindestens einen Toten und zahlreiche Verletzte sowie schwere Schäden an der Energieversorgung.
Kiew schwer unter Beschuss
Die ukrainische Luftwaffe und das Nachrichtenportal „The Kyiv Independent“ meldeten am Samstag nach Mitternacht, die Millionenstadt Kiew stehe schwer unter Beschuss. Bürgermeister Vitali Klitschko schrieb später von mindestens einem Todesopfer und vier Verletzten. In Kiew waren zudem fast 6000 Gebäude von der Wärmeversorgung abgeschnitten.
Bei minus 12 Grad ohne Strom
88.000 Haushalte in Kiew waren laut Agentur Ukrinform vorübergehend ohne Strom. Der Energiekonzern DTEK arbeite ohne Unterlass, die Stromversorgung der Haushalte so schnell wie möglich wiederherzustellen. Behindert würden die Arbeiten durch das Wetter. Die Außentemperatur in Kiew lag Samstagfrüh bei minus zwölf Grad.
Appell zur Stärkung der Luftabwehr
Die Luftangriffe in der Nacht auf Samstag gehörten laut dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj zu den schwersten seit Wochen. „In der Nacht hat Russland unsere Regionen massiv attackiert – sie haben 370 Kampfdrohnen und 21 Raketen unterschiedlicher Typen abgefeuert“, schrieb er auf Telegram. Als Reaktion bat er um schnelle westliche Hilfe bei der Stärkung der Flugabwehr.
Nach Angaben Selenskyjs wurden neben Kiew und dem Umland der Hauptstadt auch die nahe der Grenze zu Russland gelegenen Regionen Charkiw, Sumy und Tschernihiw stark beschossen. Es habe neben einem Toten und Dutzenden Verletzten erneut schwere Schäden an der Infrastruktur zur Energieversorgung gegeben. „Jeder dieser russischen Schläge gegen die Energieversorgung zeigt, dass wir mit den Flugabwehr-Lieferungen nicht zögern können.“ Er zähle auf eine Reaktion und die Hilfe der westlichen Partner, schrieb Selenskyj.
Auch Charkiw und Tschernihiw unter Beschuss
Nach Angaben des Bürgermeisters der ostukrainischen Stadt Charkiw, Ihor Terechow, wurden dort bei schweren nächtlichen Luftangriffen mindestens 19 Menschen verletzt. Mehrere Krankenhäuser und Wohngebäude seien beschädigt, manche Opfer unter Gebäudetrümmern eingeschlossen worden, schrieb Terechow bei Telegram. Nach Angaben von Gouverneur Oleh Synjehubob sind unter den Verletzten eine Schwangere und ein Kind.
Russland hat indes laut eigenen Angaben in der Region Charkiw das Dorf Staryzja eingenommen. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.
Am Samstagfrüh meldeten zudem die Behörden der nordukrainischen Stadt Tschernihiw einen schweren Angriff auf Energieanlagen. Fast in der gesamten Stadt sei der Strom ausgefallen, teilte der Pressedienst des Stadtparlaments mit. Die Umstellung auf Reservekapazitäten werde einige Zeit in Anspruch nehmen.
