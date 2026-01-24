Kiew unter Beschuss: 88.000 Haushalte ohne Strom

Nach Angaben Selenskyjs wurden neben Kiew und dem Umland der Hauptstadt auch die nahe der Grenze zu Russland gelegenen Regionen Charkiw, Sumy und Tschernihiw stark beschossen. Es habe neben einem Toten und Dutzenden Verletzten erneut schwere Schäden an der Infrastruktur zur Energieversorgung gegeben. „Jeder dieser russischen Schläge gegen die Energieversorgung zeigt, dass wir mit den Flugabwehr-Lieferungen nicht zögern können.“ Er zähle auf eine Reaktion und die Hilfe der westlichen Partner, schrieb Selenskyj.