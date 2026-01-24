Promenade statt Rasen und Tage violetter Wahrheit

Djokovic feiert historischen 400. Grand-Slam-Sieg
Australian Open
Das Wetter machte den Kickern der Wiener Austria einen Strich durch die Rechnung. Der geplante Test am Freitag musste abgesagt werden. Für den weiteren violetten Weg scheint aber die Frage entscheidender, ob Tomas Zorn neuer Sportvorstand werden wird.
„Uns betrifft das nicht als einziges Team, es sind einige Mannschaften hier, wir werden die nächsten drei Tage umplanen. Wichtig ist, dass man schnell handelt, wir sind vorbereitet“, weiß Trainer Stephan Helm. An die Testpremiere gegen Teplice (Tch) war gestern im Trainingscamp in Side nicht zu denken, das Spiel fiel wegen starkem Regen ins Wasser.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.