Promenade statt Rasen und Tage violetter Wahrheit

„Uns betrifft das nicht als einziges Team, es sind einige Mannschaften hier, wir werden die nächsten drei Tage umplanen. Wichtig ist, dass man schnell handelt, wir sind vorbereitet“, weiß Trainer Stephan Helm. An die Testpremiere gegen Teplice (Tch) war gestern im Trainingscamp in Side nicht zu denken, das Spiel fiel wegen starkem Regen ins Wasser.