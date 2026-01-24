Vorteilswelt
Austria Wien in Side

Promenade statt Rasen und Tage violetter Wahrheit

Fußball National
24.01.2026 12:30
Austrias Kicker drehten eine Laufrunde im Regen.
Austrias Kicker drehten eine Laufrunde im Regen.
Porträt von Lukas Schneider
Von Lukas Schneider

Das Wetter machte den Kickern der Wiener Austria einen Strich durch die Rechnung. Der geplante Test am Freitag musste abgesagt werden. Für den weiteren violetten Weg scheint aber die Frage entscheidender, ob Tomas Zorn neuer Sportvorstand werden wird. 

„Uns betrifft das nicht als einziges Team, es sind einige Mannschaften hier, wir werden die nächsten drei Tage umplanen. Wichtig ist, dass man schnell handelt, wir sind vorbereitet“, weiß Trainer Stephan Helm. An die Testpremiere gegen Teplice (Tch) war gestern im Trainingscamp in Side nicht zu denken, das Spiel fiel wegen starkem Regen ins Wasser.

