Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rodeln

Hochform hält an! Sieg für Egle/Kipp in Oberhof

Wintersport
24.01.2026 12:33
Selina Egle/Lara Kipp haben am Samstag in Oberhof den Doppelsitzerbewerb gewonnen.
Selina Egle/Lara Kipp haben am Samstag in Oberhof den Doppelsitzerbewerb gewonnen.(Bild: ÖRV/Dietmar Reker)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Selina Egle/Lara Kipp haben am Samstag beim Rodel-Weltcup in Oberhof den Doppelsitzerbewerb gewonnen. Die Österreicherinnen zeigen sich vor den Olympischen Spielen weiterhin in Hochform.

0 Kommentare

Rang zwei gab es für die Deutschen Elisa-Marie Storch/Pauline Patz (+0,155 Sek.), drei für Andrea Vötter/Marion Oberhofer (ITA/+0,164). Bei den Männern wurden hinter den Deutschen Tobias Wendl/Tobias Arlt die ÖRV-Duos Wolfgang Kindl/Thomas Steu Zweite und Juri Gatt/Riccardo Schöpf Dritte.

Egle/Kipp führen in der Gesamtwertung nach sieben von neun Bewerben mit 640 Punkten vor den Deutschen Dajana Eitberger/Magdalena Matschina (508). „Uns ist ein Stein vom Herzen gefallen, weil wir uns im Training nicht so leicht getan haben. Wir sind megahappy. Es war richtig schwer heute, wir waren am Limit“, sagte Egle, die mit ihrer Schlittenpartnerin bei der EM vor einer Woche in Oberhof Silber gewonnen hatte.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
115.973 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Wirtschaft
USA fürchten einen Finanz-Hammer, den niemand will
94.759 mal gelesen
Selbst Trumps „Narrenfreiheit“ kennt Grenzen.
Ski Alpin
Schwerer Sturz überschattet Training in Kitzbühel
93.933 mal gelesen
Ken Caillot stürzte in Kitzbühel schwer.
Mehr Wintersport
RTL in Spindlermühle
LIVE: Zweiter Durchgang! Scheib greift nach Sieg
Debakel in Kitzbühel
Historisch schlecht! Die ÖSV-Misere geht weiter
Kitz-Frust wird größer
Odermatt leidet im Ziel: „Das schmerzt umso mehr!“
Abfahrt auf der Streif
Kein neuer Kitzbühel-Rekord: Strobl atmet durch
ÖSV kassiert Debakel
Streif-Triumph! Franzoni ist „König von Kitzbühel“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf