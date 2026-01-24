Hochform hält an! Sieg für Egle/Kipp in Oberhof

Egle/Kipp führen in der Gesamtwertung nach sieben von neun Bewerben mit 640 Punkten vor den Deutschen Dajana Eitberger/Magdalena Matschina (508). „Uns ist ein Stein vom Herzen gefallen, weil wir uns im Training nicht so leicht getan haben. Wir sind megahappy. Es war richtig schwer heute, wir waren am Limit“, sagte Egle, die mit ihrer Schlittenpartnerin bei der EM vor einer Woche in Oberhof Silber gewonnen hatte.