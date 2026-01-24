Schreckmoment! ÖSV-Ass kommt auf Streif zu Sturz

Schreckmoment für ÖSV-Ass Daniel Hemetsberger bei der Kitzbühel-Abfahrt. Kurz nach dem Seidlalmsprung lehnt er sich zu weit rein und kommt zu Sturz. Zum Glück konnte der Oberösterreicher noch rechtzeitig stoppen und fiel nicht ins Netz.
„Ich hab den Boden nicht mehr gesehen“, so der Oberösterreicher im ORF-Interview über die Sturzursache. „ Es passiert halt leider, habe nur noch weiß gesehen, dann hat es mir den Außenski weggezogen.“
Auf Podium-Kurs
Doppelt bitter, denn zum Sturzzeitpunkt befand sich Hemetsberger auf Podium-Kurs. Drei Zehntel Rückstand nach der ersten Zwischenzeit konnte das ÖSV-Ass im Flachen wieder gutmachen.
Dem Sieger Giovanni Franzoni gratulierte der Oberösterreicher. „Den Sieg hat man länger kommen sehen, er ist vor allem bei diesen Bedingungen einer von den Guten“, lobte Hemetsberger den erstmaligen Streif-Sieger. „Er steht wirklich gewaltig auf dem Ski.“
