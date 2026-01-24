Vorteilswelt
Frühbucher und Co.

Wo es jetzt die besten Reiseschnäppchen gibt

Wirtschaft
24.01.2026 12:23
Urlaub am Strand steht bei den Österreichern hoch im Kurs.
Urlaub am Strand steht bei den Österreichern hoch im Kurs.(Bild: dragonstock - stock.adobe.com)
Porträt von Gerald Hofbauer
Von Gerald Hofbauer

Wer heuer eine Reise plant, sollte besser bald buchen. Denn noch bis Ende Jänner ist nicht nur das Angebot am größten, auch die Preise sind am niedrigsten. Wer sparen will, sollte daher jetzt zuschlagen. Die „Krone“ hat die besten Tipps und günstigsten Angebote dazu.

Die Reiselust bleibt weiterhin hoch. Trotz weltweiter Turbulenzen planen heuer 90 Prozent der Österreicher mindestens einen Urlaub. Das ist sogar ein leichter Anstieg zum Vorjahr (plus ein Prozent). Dazu kommt, dass die Auszeiten insgesamt länger werden. Nach zuletzt 19 Tagen sollen es in diesem Jahr durchschnittlich 21 Tage in Summe werden (Grafik).

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Mehr Wirtschaft
Krone Plus Logo
Frühbucher und Co.
Wo es jetzt die besten Reiseschnäppchen gibt
Tirols Industrie-Boss:
„Dieses Papier ist Vision, klare Strategie fehlt“
Krone Plus Logo
Große Expansionspläne:
Diskonter Woolworth plant heuer 40 neue Filialen
Krone Plus Logo
„Verschiedene Welten“
Airport Innsbruck: Die Ruhe vor dem Samstag-Sturm
Krone Plus Logo
Händler zieht Bilanz
Ein Jahr Pfandsystem: „Der Start war sehr holprig“
