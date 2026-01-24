Wo es jetzt die besten Reiseschnäppchen gibt

Djokovic feiert historischen 400. Grand-Slam-Sieg
Wer heuer eine Reise plant, sollte besser bald buchen. Denn noch bis Ende Jänner ist nicht nur das Angebot am größten, auch die Preise sind am niedrigsten. Wer sparen will, sollte daher jetzt zuschlagen. Die „Krone“ hat die besten Tipps und günstigsten Angebote dazu.
Die Reiselust bleibt weiterhin hoch. Trotz weltweiter Turbulenzen planen heuer 90 Prozent der Österreicher mindestens einen Urlaub. Das ist sogar ein leichter Anstieg zum Vorjahr (plus ein Prozent). Dazu kommt, dass die Auszeiten insgesamt länger werden. Nach zuletzt 19 Tagen sollen es in diesem Jahr durchschnittlich 21 Tage in Summe werden (Grafik).
