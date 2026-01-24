Hartbergs Neuer: Mit Cut – aber ohne Führerschein

Vom großen Wien und der Austria ins beschauliche Hartberg. Rein von der Papierform klingt es für so manchen wie ein Schritt zurück. „Es ist ganz sicher kein Schritt zurück, sondern auf jeden Fall einer in die richtige Richtung!“, stellt Luca Pazourek sofort klar, dass seine Leihe in die Oststeiermark „eine neue Chance ist, die ich auch nutzen will. Einige Spieler haben bei Hartberg den Sprung geschafft.“ Wie etwa Max Entrup.