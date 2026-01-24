Hartbergs Neuer: Mit Cut – aber ohne Führerschein

Expertin warnt vor Finanzkrise durch Außerirdische
Anfang Jänner gab Hartberg die Leihe von Luca Pazourek bekannt. Für den Wiener ist der Wechsel von der Austria in die Oststeiermark alles andere als ein Rückschritt. Die Perspektive bei den Violetten war für den 20-Jährigen aktuell nicht rosig. Am Freitag siegte er mit Hartberg auch im dritten Test.
Vom großen Wien und der Austria ins beschauliche Hartberg. Rein von der Papierform klingt es für so manchen wie ein Schritt zurück. „Es ist ganz sicher kein Schritt zurück, sondern auf jeden Fall einer in die richtige Richtung!“, stellt Luca Pazourek sofort klar, dass seine Leihe in die Oststeiermark „eine neue Chance ist, die ich auch nutzen will. Einige Spieler haben bei Hartberg den Sprung geschafft.“ Wie etwa Max Entrup.
