Kein neuer Kitzbühel-Rekord: Strobl atmet durch

Kein neuer Streckenrekord auf der Streif! Bei der legendären Abfahrt am Samstag pulverisierte niemand die Bestzeit von ÖSV-Legende Fritz Strobl.
Seit 1997 steht sie da, die Marke von 1:51,58 Minuten von Fritz Strobl auf der Kitzbüheler Streif. Und unser Ski-Olympiasieger hat auch nach dem Rennen am Samstag den Streckenrekord weiter inne, es gibt keine neue Bestzeit auf der gefährlichsten Abfahrt der Welt.
Bei der 86. Auflage der Hahnenkammrennen löste Giovanni Franzoni in 1:52,31 Minuten die Zeitnehmung aus. Damit verpasste er zwar die Strobl-Marke, holte sich aber den begehrten Abfahrtssieg in der Gamsstadt. Italiens Shootingstar erobert die Ski-Welt!
