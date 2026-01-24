Odermatt leidet im Ziel: „Das schmerzt umso mehr!“

„Ich wollte nur den Sieg, alles andere ist am heutigen Tag eine Enttäuschung“, erklärte Odermatt gegenüber dem „ORF“ nach dem Rennen. Dass der Schweizer mit seiner Performance am Samstag nicht unzufrieden war, frustrierte ihn umso mehr: „Ich habe Franzonis Fahrt am Start gesehen und wusste, es braucht heute eine perfekte Fahrt. Und die ist mir eigentlich auch gelungen. Eigentlich hat alles perfekt geklappt – deshalb schmerzt es umso mehr, dass wieder ein paar Hundertstel gefehlt haben“, so der Ausnahme-Athlet.