Robbie Williams bringt neues Album plötzlich raus!

„Hat lange gedauert“

Und nun kam es bereits jetzt zum überraschenden Release, wie Sony Music bekanntgab. In der Aussendung lässt sich Williams mit den Worten zitieren: „Ich wollte das Album schaffen, das ich gerne geschrieben und veröffentlicht hätte, nachdem ich 1995 Take That verlassen hatte. Das war der Höhepunkt des Britpop und ein goldenes Zeitalter für die britische Musik.“ Auf seinem Instagram-Kanal sagte Williams, er habe entschieden, die Platte schon jetzt zu veröffentlichen: „Es hat lange genug gedauert.“