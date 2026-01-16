Vorteilswelt
Robbie Williams bringt neues Album plötzlich raus!

Society International
16.01.2026 12:27
Robbie Williams konnte es nicht mehr erwarten!
Robbie Williams konnte es nicht mehr erwarten!(Bild: AFP/PATRICK SMITH)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der britische Popstar Robbie Williams hat am Freitag überraschend sein neues Album veröffentlicht. Der Titel „Britpop“ ist dabei Programm und verspricht eine vergnügliche Zeitreise zurück in die 1990er-Jahre. Zuletzt war der Release mit dem Titel „Britpop“ für Februar 2026 angekündigt, nachdem der ursprünglich geplante Termin (Herbst 2025) verschoben worden war.

Eigentlich hätte „Britpop“ nach dem vergangenen Sommer erscheinen sollen – quasi als Projekt im Rückenwind des Reunion-Jahrs der Britpop-Legenden von Oasis. Dann wurde die Veröffentlichung auf Februar 2026 verschoben – angeblich, weil Robbie Williams nicht mit dem neuen Album von Taylor Swift in die Chart-Konkurrenz treten wollte.

„Hat lange gedauert“
Und nun kam es bereits jetzt zum überraschenden Release, wie Sony Music bekanntgab. In der Aussendung lässt sich Williams mit den Worten zitieren: „Ich wollte das Album schaffen, das ich gerne geschrieben und veröffentlicht hätte, nachdem ich 1995 Take That verlassen hatte. Das war der Höhepunkt des Britpop und ein goldenes Zeitalter für die britische Musik.“ Auf seinem Instagram-Kanal sagte Williams, er habe entschieden, die Platte schon jetzt zu veröffentlichen: „Es hat lange genug gedauert.“

Der Name des Albums ist Programm. Die Songs kommen mehrheitlich im energiegeladenen Groove der 1990er daher. „Roh, mit mehr Gitarren und noch mitreißender und hymnischer als sonst“, wie sich Williams selbstbewusst weiter zitieren lässt. Mit seinem neuen Album wird der Popstar nun auf Tournee gehen. Ein Halt in Österreich ist derzeit nicht vorgesehen.

Einfach da!
