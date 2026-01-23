Trauer um Alpinistin: „Waren wie kleine Familie“

Tiefe Trauer herrscht um die steirische Lehrerin und Alpinistin Margit Riedl. Sie starb am Wochenende bei einem Lawinenabgang im Großarltal (Salzburg). Ihre Alpenvereinskollegen erinnern sich an einen besonderen Menschen.
„Eine Lehrerin mit Herz, eine Bergsteigerin mit Seele. Das Schicksal kennt kein Warum.“ – Es sind berührende Zeilen, die die Trauerfamilie Margit Riedl widmet. Die Parte zeigt die Hirscheggerin bei ihrer großen Leidenschaft, dem Bergsteigen. Vor einer Woche, am vergangenen Samstag, war die 60-Jährige bei einem tragischen Unglück im Salzburger Pongau ums Leben gekommen: Eine Lawine hatte die Gruppe des Alpenvereins erfasst, vier Menschen starben.
In St. Marein im Mürztal, wo Margit Riedl an einer Schule unterrichtete, in ihrer Heimatgemeinde Hirschegg und in Mixnitz ist die Anteilnahme riesig. Gerhard Jantscher, Vorsitzender des Alpenvereins Mixnitz, ringt im Gespräch mit der „Krone“ um Worte: „Ich bin zutiefst betroffen. So ein Ereignis steckt man nicht einfach weg, weil wir wie eine kleine Familie waren. Margit war einfach ein toller Kumpel, eine Vollblut-Bergsteigerin, Hochalpinistin und Skitourengeherin.“
Noch vor einer Woche habe die Steirerin für die Vereinsmitglieder selbst ein Sicherheits-Seminar abgehalten, erzählt Gerhard Jantscher, „dann haben wir uns noch verabschiedet.“ Es wurde ein Abschied für immer-
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.