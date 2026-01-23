Trauer um Alpinistin: „Waren wie kleine Familie“

In St. Marein im Mürztal, wo Margit Riedl an einer Schule unterrichtete, in ihrer Heimatgemeinde Hirschegg und in Mixnitz ist die Anteilnahme riesig. Gerhard Jantscher, Vorsitzender des Alpenvereins Mixnitz, ringt im Gespräch mit der „Krone“ um Worte: „Ich bin zutiefst betroffen. So ein Ereignis steckt man nicht einfach weg, weil wir wie eine kleine Familie waren. Margit war einfach ein toller Kumpel, eine Vollblut-Bergsteigerin, Hochalpinistin und Skitourengeherin.“