2. Klasse: Bei Kassenärzten schert NÖ kräftig aus

NÖ: Bis zu 30 mal längere Wartezeiten

Denn laut Studie des Vergleichsportals „krankenversichern.at“ müssen Kassenpatienten beim Facharzt in NÖ für einen Routinetermin bis zu 30 Mal länger warten, als Privatpatienten. So muss man im weiten Land beim Kassen-Augenarzt 30 Tage warten, während man beim Privatarzt am selben Tag dran kommt. Beim Orthopäden liegt das Verhältnis im Schnitt von 24 zu zwei Tagen, bei Hautärzten stehen 32 Tage vier Tagen gegenüber und beim Psychiater sind es 60 versus drei Tage.