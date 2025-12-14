Gesundheitsstruktur: Schweigen um „Luftschlösser“

ÖGK zahlt bei Arztausbildung mit

Zur Hauptkritik der künftigen Arztausbildung und damit der Aufrechterhaltung der medizinischen Infrastruktur verweist die ÖGK auf das Land Niederösterreich. „Die Verantwortung für die Ausbildung liegt bei den Ländern. Aus Sicht der ÖGK ist die Lehrpraxis in Kassenpraxen ein wichtiger Hebel für die Qualität, die Praxisnähe und die Sicherstellung der ärztlichen Ausbildung. Daher beteiligt sich die ÖGK an der Finanzierung der Lehrpraxis für Allgemeinmedizin“, betont man dort. Anzumerken sei, dass Jungmediziner in Lehrpraxen nach einer Einarbeitungsphase zur Produktivität der Praxen beitragen und ihre Behandlungsleistungen der Kasse verrechnet werden können.