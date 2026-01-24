Jahrelang flossen Förderungen an Ex-Jugendherberge

Vergangene Woche kündigte Landesvize Marlene Svazek (FPÖ) an, jahrelang geleistete Förderungen an die JUFA-Gruppe überprüfen zu wollen. Die Grundlagen für die Förderungen sind schon vor Jahren weggefallen. Der ehemalige Jugendherbergsbetreiber ist über die Jahre zum großen, auf Gewinn orientierten Hotelbetreiber geworden. 2021 verlor die Hotel-Kette die Gemeinnützigkeit. Aus dem Verein wurde eine Stiftung, erst vergangenes Jahr stieg ein großer Investor ein.