Salzburgs FPÖ stellt Förderungen auf den Prüfstand

Sämtliche Förderungen, die er von Land oder Bund in all den Jahren für seine fünf Salzburger Hotels erhalten hatte, könnten nun zum Problem werden. Landeshauptfrau-Stellvertreterin Marlene Svazek (FPÖ) möchte sämtliche bis dato an die JUFA-Kette ausbezahlten Fördergelder überprüfen. „Ausgezahlte Förderungen betreffen noch das Programm für Jugendherbergen. Aus historischen Unterlagen der Abteilung ist ersichtlich, dass unter meinen Vorgängern beträchtliche öffentliche Mittel geflossen sind“, so Svazek.