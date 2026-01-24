70 Euro Strafe! „Meine Gäste haben Verständnis“

Zur Erinnerung: Die Pongauerin verlangt von Gästen, die bei ihr einen Tisch reservieren und dann einfach nicht auftauchen, eine Strafzahlung. Bis zu 70 Euro pro Gast werden fällig. „Es ist so eine Unart. Wir haben nur 40 Plätze in unserem Restaurant. Da schmerzt so etwas gleich doppelt und kostet uns viel Geld“, betont Schumacher.