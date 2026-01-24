Vorteilswelt
Wer nicht kommt, zahlt

70 Euro Strafe! „Meine Gäste haben Verständnis“

Salzburg
24.01.2026 06:00
„Es ist eine Unart“: Die Flachauer Gastronomin Tina Schumacher vom „Alma Soulfood“ verlangt von ...
„Es ist eine Unart“: Die Flachauer Gastronomin Tina Schumacher vom „Alma Soulfood“ verlangt von Gästen, die trotz Reservierung nicht kommen, Storno-Geld.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Nikolaus Klinger
Von Nikolaus Klinger

Die Salzburger Wirtin Tina Schumacher bleibt standhaft: Wer bei ihr einen Tisch reserviert und nicht auftaucht, muss trotzdem bezahlen. Viele ihrer Gäste würden diese Maßnahme unterstützen – die „Krone“-Leser sind da deutlich differenzierter in ihren Meinungen ...

„Unsere Gäste haben uns Mut zugesprochen und viel Verständnis gezeigt“, freut sich Tina Schumacher. Die Wirtin vom Flachauer „Alma Soulfood“ ist ob der Reaktionen auf den „Krone“-Bericht über ihr Lokal durchaus positiv überrascht.

Lesen Sie auch:
Tina Schumacher und Stephan Wieland verlangen von Gästen, die trotz Reservierung nicht ...
Krone Plus Logo
Wer nicht kommt, zahlt
70 Euro pro Person! Wirte verlangen Extra-Gebühr
22.01.2026

Zur Erinnerung: Die Pongauerin verlangt von Gästen, die bei ihr einen Tisch reservieren und dann einfach nicht auftauchen, eine Strafzahlung. Bis zu 70 Euro pro Gast werden fällig. „Es ist so eine Unart. Wir haben nur 40 Plätze in unserem Restaurant. Da schmerzt so etwas gleich doppelt und kostet uns viel Geld“, betont Schumacher.

„Respektlos“ und „volles Verständnis“
Die „Krone“-Leserschaft ist ob der drastischen Maßnahme geteilter Meinung. Sager wie „70 Euro sind doch ein wenig frech“ oder „Mit Verlaub, das ist respektlos“ wechseln sich mit Zuspruch à la „Leider müssen auch Gäste erzogen werden, die gute Kinderstube ist völlig verloren gegangen“ und „Volles Verständnis für die Wirte“ ab.

Der Albtraum aller Wirte: reservierte, aber leere Tische
Der Albtraum aller Wirte: reservierte, aber leere Tische(Bild: Markus Tschepp)

Im „Alma Soulfood“ will man sich jedenfalls nicht vom gewählten Weg abbringen lassen. „Wir wollen Vorreiter sein“, sagt Schumacher und hofft, dass es ihr viele Gastro-Kollegen gleichtun. In der Stadt Salzburg wird etwa beim „Bärenwirt“ für dreiste Reservierungssünder ebenfalls eine Stornogebühr fällig. Aktuell sind dies 24 Euro pro Person – die „Krone“ berichtete.

Wirtesprecher Albert Ebner will jedenfalls keine Empfehlung aussprechen. „Jeder Gastronom kann und selbst entscheiden, ob er so eine Gebühr einheben will“, meint er. Und: „Es kommt leider immer häufiger vor, dass Leute in drei Lokalen zeitgleich reservieren und dann nur in einem auch auftauchen.“

