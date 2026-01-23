Judoka nach Kreuzbandriss wieder auf der Matte

„Es ist schon bitter, wenn man immer nur zusehen muss und bei den Bewerben nicht teilnehmen kann“, erzählt sie. Ihren Kampfgeist hat Höllwart auch einem Mentalcoach zu verdanken. „Das ist dann schon wichtig. So habe ich die richtige Einstellung behalten und bin die Sache ganz anders angegangen“, schildert die Salzburgerin, die im Frühjahr wieder angreifen will.