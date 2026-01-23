„War so nervös, dass ich im Kreis gelaufen bin“

Gruber: „Ich hatte das Gefühl, dass ich zu kränkeln beginne“

Vier Jahre später war es so weit. In Vancouver musste er auf der Normalschanze noch zuschauen, das brachte ihn aber nicht aus dem Konzept. Im Teambewerb auf dem großen Bakken führte kein Weg an ihm vorbei. „Der erste Einsatz war gleich im Team. Ich war so nervös, dass ich ein paar Runden im Kreis gelaufen bin. Ich hatte das Gefühl, dass ich zu kränkeln beginne. Die Trainer haben aber gleich gemeint, dass das nur die Nerven sind“, kann er heute darüber lachen.