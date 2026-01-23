Überfall auf Wettlokal mit „sehr geringer Beute“

Die Polizei sucht nach dem Schal-Räuber von Schallmoos in Salzburg: Ein mit einem Schal vermummter und gänzlich schwarz bekleideter Räuber überfiel am Donnerstagabend ein Wettlokal in Salzburg. Die Fahndung läuft. Kripo-Ermittler suchten am Tatort bereits nach Spuren.
Ein bewaffneter Raubüberfall beschäftigt das Salzburger Landeskriminalamt: Wie berichtet, betrat ein schwarz bekleideter und mit einem Schal vermummter Täter am Donnerstagabend ein Wettlokal im Salzburger Stadtteil Schallmoos. Er zückte eine Pistole, forderte unter Drohungen von der Wettlokalmitarbeiterin Geld. Nach kurzer Zeit entkam der Räuber.
Laut „Krone“-Informationen aber nur mit einer „sehr geringen Beute“, wie es heißt. Details oder Summen wurden aber nicht kommuniziert. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Der Räuber befindet sich nach wie vor auf der Flucht und wird gesucht, heißt es von der Salzburger Polizei.
Kriminalisten haben am Tatort bereits Spuren sichergestellt – die Auswertung läuft. Unklar ist, ob es sich bei der Tatwaffe um eine Faustfeuerwaffe oder eine Schreckschusspistole handelte. Jedenfalls hat es einen solchen bewaffneten Raubüberfall schon seit einigen Monaten nicht mehr in Salzburg gegeben.
