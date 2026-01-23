Rettungseinsatz auf Eisfläche am Wallersee

Gegen 14.15 Uhr wurde die Wasserrettung nach Henndorf gerufen. Ein Eisläufer war in der Mitte des Sees gestürzt und hatte sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zugezogen. Wegen der Lage des Verunfallten wurde der Mann mittels Hubschrauber am Tau gerettet. Er kam ins Landeskrankenhaus.

Kein See im Flachgau freigegeben

Die Wasserrettung warnt noch einmal eindringlich von den Gefahren auf Eisflächen: Derzeit ist kein See im Flachgau zum Betreten freigegeben. Die Eisdecken seien derzeit nicht tragfähig, es bestehe Lebensgefahr durch Einbrechen, aber auch durch Stürze auf unebenem Eis. ​