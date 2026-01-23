Vorteilswelt
Mann per Heli geborgen

Rettungseinsatz auf Eisfläche am Wallersee

Salzburg
23.01.2026 16:39
Obwohl die Eisfläche nicht freigegeben ist, gehen zahlreiche Menschen aufs Eis.
Obwohl die Eisfläche nicht freigegeben ist, gehen zahlreiche Menschen aufs Eis.(Bild: Österreichische Wasserrettung)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Am Wallersee in Salzburg ist es am Freitagnachmittag zu einem Rettungseinsatz gekommen: Ein Eisläufer war schwer gestürzt. Er musste von einem Hubschrauber gerettet und mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. 

0 Kommentare

Gegen 14.15 Uhr wurde die Wasserrettung nach Henndorf gerufen. Ein Eisläufer war in der Mitte des Sees gestürzt und hatte sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zugezogen. Wegen der Lage des Verunfallten wurde der Mann mittels Hubschrauber am Tau gerettet. Er kam ins Landeskrankenhaus. 

Kein See im Flachgau freigegeben
Die Wasserrettung warnt noch einmal eindringlich von den Gefahren auf Eisflächen: Derzeit ist kein See im Flachgau zum Betreten freigegeben. Die Eisdecken seien derzeit nicht tragfähig, es bestehe Lebensgefahr durch Einbrechen, aber auch durch Stürze auf unebenem Eis. ​

In Zell am See ist laut ASBÖ Wasserrettung Zell am See ist das Eislaufen am  „Badeplatz Wieshof“ in einem abgegrenzten Eislaufplatz möglich. Dort sei das Eis von Fachleuten als ausreichend tragfähig bewertet worden und freigegeben. Der Bereich ist markiert – der restliche See ist aber nach wie vor nicht freigegeben. 

Salzburg

Folgen Sie uns auf