Rettungseinsatz auf Eisfläche am Wallersee

Am Wallersee in Salzburg ist es am Freitagnachmittag zu einem Rettungseinsatz gekommen: Ein Eisläufer war schwer gestürzt. Er musste von einem Hubschrauber gerettet und mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.
Gegen 14.15 Uhr wurde die Wasserrettung nach Henndorf gerufen. Ein Eisläufer war in der Mitte des Sees gestürzt und hatte sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zugezogen. Wegen der Lage des Verunfallten wurde der Mann mittels Hubschrauber am Tau gerettet. Er kam ins Landeskrankenhaus.
Kein See im Flachgau freigegeben
Die Wasserrettung warnt noch einmal eindringlich von den Gefahren auf Eisflächen: Derzeit ist kein See im Flachgau zum Betreten freigegeben. Die Eisdecken seien derzeit nicht tragfähig, es bestehe Lebensgefahr durch Einbrechen, aber auch durch Stürze auf unebenem Eis.
In Zell am See ist laut ASBÖ Wasserrettung Zell am See ist das Eislaufen am „Badeplatz Wieshof“ in einem abgegrenzten Eislaufplatz möglich. Dort sei das Eis von Fachleuten als ausreichend tragfähig bewertet worden und freigegeben. Der Bereich ist markiert – der restliche See ist aber nach wie vor nicht freigegeben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.