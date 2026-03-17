Cosmó und Caro Fux glitzern bei der Starnacht

Neu in die Runde ist auch die Steirerin Caro Fux gekommen. Sie sorgte für die Sensation bei der diesjährigen Amadeus Award-Gala: Mit ihrem Song „Aff´ im Kopf“ holte sich die Sängerin den Titel „Songwriterin des Jahres 2026“. Schlagersuperstar Nik P. ist ebenso mit dabei wie die deutsche Chartstürmerin Loi und der fünffache Amadeus-Award-Gewinner Julian Le Play, der derzeit mit seinem Programm „Unplugged“ durch Österreich tourt. Das Moderations-Dreamteam Barbara Schöneberger und Hans Sigl wird das musikalische Feuerwerk mit jeder Menge Humor & Charme dirigieren.