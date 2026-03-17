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Neusiedler See

Cosmó und Caro Fux glitzern bei der Starnacht

Burgenland
17.03.2026 09:00
Cosmó der österreichische Teilnehmer für den ESC.
Cosmó der österreichische Teilnehmer für den ESC.(Bild: Ellior Sopper)

Die zwei heimischen Senkrechtstarter werden am Neusiedler See zusätzlich für ausgelassene Stimmung und gute Unterhaltung sorgen.

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Am 29. und 30. Mai ist es soweit, dann gehen die Scheinwerfer für die „Starnacht am Neusiedler See“ vor einer der spektakulärsten Kulissen Österreichs an. An zwei Abenden verwandelt sich die Seebühne Mörbisch in eine schillernde Open-Air-Show-Location mit allem, was das Herz begehrt. Auf der großen Starnacht-Bühne werden wieder nationale und internationale Künstler stehen.

Cosmó hat nicht nur den „Tanzschein“ mit dabei
Nachdem sich bereits erste Akteure ankündigten, hat nun auch Österreichs ESC-Kandidat Cosmó neben seinem „Tanzschein“ noch ein Bühnen-Ticket für die Starnacht am Neusiedler See in der Tasche. Sein Song „Tanzschein“ ist eine Pop-Nummer mit mitreißendem Club-Sound und wird bei der Starnacht für beste Stimmung im Publikum sorgen.

Die Steirerin Caro Fux ist Songwriterin des Jahres.
Die Steirerin Caro Fux ist Songwriterin des Jahres.(Bild: LINH NGUYEN)

Neu in die Runde ist auch die Steirerin Caro Fux gekommen. Sie sorgte für die Sensation bei der diesjährigen Amadeus Award-Gala: Mit ihrem Song „Aff´ im Kopf“ holte sich die Sängerin den Titel „Songwriterin des Jahres 2026“. Schlagersuperstar Nik P. ist ebenso mit dabei wie die deutsche Chartstürmerin Loi und der fünffache Amadeus-Award-Gewinner Julian Le Play, der derzeit mit seinem Programm „Unplugged“ durch Österreich tourt. Das Moderations-Dreamteam Barbara Schöneberger und Hans Sigl wird das musikalische Feuerwerk mit jeder Menge Humor & Charme dirigieren.

Tickets: www.starnacht.tv

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