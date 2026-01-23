Zeller Eisbären verlängern mit Meistercoach Rodman

Schwarz: „Hätte Schritt in andere Liga wagen können“

Auch Eisbären-Geschäftsführer Patrick Schwarz ist mit der Entscheidung, mit Rodman auch in die Saison 2026/27 zu gehen, zufrieden. „Marcel hätte mit Sicherheit den Schritt in eine andere Liga wagen können, hat sich jedoch bewusst und klar für den EKZ entschieden. Er ist ein moderner Trainer, der tagtäglich hart arbeitet und stets das große Ganze im Blick hat. Er ist hungrig, will ganz nach oben – und genau das imponiert uns sehr“, sagte der Pinzgauer.