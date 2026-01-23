Zeller Eisbären verlängern mit Meistercoach Rodman

Das kommt für viele sicher überraschend! Die Zeller Eisbären und Marcel Rodman gehen auch künftig gemeinsame Wege. Der Slowene verlängerte sein Arbeitspapier beim amtierenden Champion der Alps Hockey League bis Sommer 2027.
Seit Sommer 2024 ist Marcel Rodman Cheftrainer der Zeller Eisbären. In der Alps Hockey League feierte der Slowene zuletzt den Meistertitel mit den Pinzgauern. Obwohl der 44-Jährige immer wieder bei anderen Klubs gehandelt wurde, verlängerte er seinen Vertrag am Zeller See um eine weitere Saison bis Sommer 2027.
Zell am See ist für mich zu einem zweiten zu Hause geworden. Ich fühle mich unglaublich wohl
Marcel RODMAN, Eisbären-Cheftrainer
Bild: EK Zeller Eisbären
„Zell am See ist für mich zu einem zweiten zu Hause geworden. Ich fühle mich unglaublich wohl hier. Vom Gefühl her ist es wie letztes Jahr, als ich meinen Vertrag verlängerte. Mir wird alles zur Verfügung gestellt, was ich brauche, um mich als Coach weiterzuentwickeln“, erklärt der Cheftrainer seine Entscheidung.
Schwarz: „Hätte Schritt in andere Liga wagen können“
Auch Eisbären-Geschäftsführer Patrick Schwarz ist mit der Entscheidung, mit Rodman auch in die Saison 2026/27 zu gehen, zufrieden. „Marcel hätte mit Sicherheit den Schritt in eine andere Liga wagen können, hat sich jedoch bewusst und klar für den EKZ entschieden. Er ist ein moderner Trainer, der tagtäglich hart arbeitet und stets das große Ganze im Blick hat. Er ist hungrig, will ganz nach oben – und genau das imponiert uns sehr“, sagte der Pinzgauer.
Nach Unterschrift folgt Derby gegen Jungbullen
Am Donnerstag sicherte sich Rodman mit seiner Crew einen souveränen 7:2-Auswärtssieg im Unterland. Am Samstag steigt das Salzburger Derby gegen die Red Bull Hockey Juniors.
