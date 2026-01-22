Neuer Anlauf: Soziale Medien unter 16 verbieten?

TikTok, Instagram und Co. bald nur mehr mit Altersnachweis? Nach dem australischen Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren könnte Großbritannien nun mit einem ähnlichen Gesetzesentwurf nachziehen. Auch in Österreich wurde ein solches Verbot bereits rege diskutiert. Unsere Frage des Tages vom 22. Jänner lautet: „Neuer Anlauf: Soziale Medien für Kinder und Jugendliche verbieten?“