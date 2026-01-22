Neuer Anlauf: Soziale Medien unter 16 verbieten?

Vorteilswelt
22.01.2026 11:58
Soziale Medien bald nur mit Ausweiskontrolle?
Porträt von Stefan Svitak
Von Stefan Svitak

TikTok, Instagram und Co. bald nur mehr mit Altersnachweis? Nach dem australischen Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren könnte Großbritannien nun mit einem ähnlichen Gesetzesentwurf nachziehen. Auch in Österreich wurde ein solches Verbot bereits rege diskutiert. Unsere Frage des Tages vom 22. Jänner lautet: „Neuer Anlauf: Soziale Medien für Kinder und Jugendliche verbieten?“

Ihre Meinung zählt!
Wie bewerten Sie das Verbot der australischen Regierung? Würden Sie sich eine ähnliche Regelung in Österreich wünschen, oder empfinden Sie diesen Eingriff als zu tiefgehend? Gibt es andere Möglichkeiten, die Bildschirmzeiten der Jugend zu reduzieren, ohne die Apps gänzlich zu verbieten?

Wir freuen uns auf Ihre Meinungen in den Kommentaren!

