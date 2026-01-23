Katastrophale Lage in syrischen Kurdengebieten

„Gemüsemärkte leer, Bäckereien geschlossen“

Kobane wird überwiegend von kurdisch geführten Kräften kontrolliert, insbesondere von den Syrischen Demokratischen Kräften (SDF). Die SDF hatten jahrelang gemeinsam mit der von den USA geführten internationalen Koalition gegen die Terrormiliz Islamischer Staat gekämpft. Kobane galt dabei als Symbol des Widerstands, als die Stadt zwischen 2014 und 2015 gegen den IS verteidigt wurde. Diese Niederlage des IS in Kobane gilt als wichtiger Wendepunkt im Kampf gegen die Terrormiliz. Heute kämpft die Stadt nach Einschätzung vieler Bewohner erneut ums Überleben.