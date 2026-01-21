Vorteilswelt
1000 Teilnehmer

Illegale Demo in Innsbruck sorgte für Aufsehen

Tirol
21.01.2026 12:11
Porträt von Hubert Rauth
Porträt von Peter Freiberger
Von Hubert Rauth und Peter Freiberger

Lautstark und mit Fahnen ausgerüstet zogen am Dienstagabend rund 1000 Menschen durch die Innsbrucker Innenstadt – und das sorgte freilich für großes Aufsehen: Die Demonstration war im Vorfeld von den Organisatoren aber nicht bei der Behörde angemeldet worden. Die Polizei begleitete schließlich den Demozug – und erstattete Anzeigen!

Die offenbar vorwiegend kurdischen Demonstranten protestierten gegen die Unterdrückung von Kurden in Syrien, wie es vonseiten einiger Teilnehmer am Dienstagabend gegenüber der „Krone“ hieß. Die Polizei sprach am Mittwoch auf Nachfrage von rund 1000 Teilnehmern.

Kundgebung war nicht angemeldet
Gesetzlich korrekt lief die Kundgebung aber nicht ab. „Die Demonstration war nicht angemeldet“, erklärte ein Polizeisprecher. Eine behördliche Genehmigung lag also nicht vor, weshalb der Organisator angezeigt wurde.

Die Polizei sprach von rund 1000 Teilnehmern.
Die Polizei sprach von rund 1000 Teilnehmern.(Bild: Peter Freiberger)

Voraussetzungen für die sofortige Auflösung der Demo – etwa Gefahr im Verzug – lagen keine vor. Die Kundgebung, die von Polizisten schließlich begleitet wurde, sei ohne nennenswerte Zwischenfälle über die Bühne gegangen und habe sich gegen 20 Uhr aufgelöst.

Abgesehen vom Veranstalter sei nur eine weitere Person angezeigt worden – wegen der Verwendung von Pyrotechnik, hieß es.

Lesen Sie auch:
Mehrere Hundert Kurden trafen sich am Dienstagabend zu einer spontanen Demonstration beim ...
Nicht angemeldete Demo
Hunderte Kurden ziehen durch die Stadt Salzburg
20.01.2026

Kundgebung auch in Salzburg
Zu einer ähnlichen Demonstration war es am Dienstagabend auch in der Stadt Salzburg gekommen. Auch dort war diese nicht im Vorfeld angemeldet worden. In Salzburg war von etwa 500 Teilnehmern die Rede.

Ähnliche Themen
InnsbruckSyrien
Polizei
DemonstrationKurden
Tirol

