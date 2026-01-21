Illegale Demo in Innsbruck sorgte für Aufsehen

Lautstark und mit Fahnen ausgerüstet zogen am Dienstagabend rund 1000 Menschen durch die Innsbrucker Innenstadt – und das sorgte freilich für großes Aufsehen: Die Demonstration war im Vorfeld von den Organisatoren aber nicht bei der Behörde angemeldet worden. Die Polizei begleitete schließlich den Demozug – und erstattete Anzeigen!