Syriens „Schlächter von Hama“ im Exil gestorben

Zudem wurde die syrische Stadt von der eigenen Armee bombardiert, weil die Muslimbruderschaft die damals gegen das Assad-Regime revoltierte, ihr Zentrum dort aufgebaut hatte. Mehrere Tausend Zivilisten wurden inhaftiert, misshandelt und getötet. Alleine bei den Bombenangriffen sollen oppositionellen Quellen zufolge 30.000 Menschen umgekommen sein. Rifaat al-Assad war damals Kommandant der Verteidigungsbrigaden.