War Assads Onkel
Syriens „Schlächter von Hama“ im Exil gestorben
Er wurde als „Schlächter von Hama“ weltweit bekannt, nun ist Syriens ehemaliger Vizepräsident Rifaat al-Assad gestorben, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten. Der Onkel von Machthaber Baschar al-Assad war eine mächtige Figur in Syriens Führungszirkel.
Rifaat al-Assad galt als Hauptverantwortlicher für die Niederschlagung des Aufstands in Hama 1982 und wurde dafür auch als „Schlächter von Hama“ bezeichnet. Damals wurden syrische Sicherheitskräfte in die Stadt entsandt, um einen Aufstand der islamistischen Opposition niederzuschlagen.
Zudem wurde die syrische Stadt von der eigenen Armee bombardiert, weil die Muslimbruderschaft die damals gegen das Assad-Regime revoltierte, ihr Zentrum dort aufgebaut hatte. Mehrere Tausend Zivilisten wurden inhaftiert, misshandelt und getötet. Alleine bei den Bombenangriffen sollen oppositionellen Quellen zufolge 30.000 Menschen umgekommen sein. Rifaat al-Assad war damals Kommandant der Verteidigungsbrigaden.
Im Exil in Europa
Nach einem gescheiterten Machtkampf mit seinem Bruder wurde er 1984 ins Exil gezwungen und lebte jahrzehntelang in Europa. Einer drohenden vierjährigen Haftstrafe wegen Geldwäsche und Veruntreuung staatlicher Gelder in Frankreich entzog er sich durch eine Rückkehr nach Syrien.
Sein Neffe, der mittlerweile gestürzte Ex-Präsident Baschar al-Assad erlaubte ihm die Rückkehr nach Jahrzehnten im Exil. In der Schweiz wurde er wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in den 1980er-Jahren angeklagt.
Nach Assad-Sturz geflohen
Nach dem Sturz von Baschar al-Assad Ende 2024 soll Rifaat al-Assad Medienberichten zufolge über den Libanon ins Ausland geflohen sein. Wo er sich ab diesem Zeitpunkt aufgehalten hatte, ist unklar. Vermutet wird, dass er sich in den Vereinigten Arabischen Emiraten aufgehalten hatte.
Von seinem Ableben hatten mehrere arabische Nachrichtenseiten sowie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf der Familie nahestehende Quellen berichtet. Eine offizielle Bestätigung gab es allerdings nicht.
