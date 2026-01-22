Sturm geknickt: „Waren nicht erwachsen genug“

Sturm tat sich in der Folge im De Kuip schwer, Feyenoord hatte alles im Griff, stand vor allem in der Defensive sehr stabil. Da gab es für die Grazer kein Durchkommen. Die einzig nennenswerte Aktion in der ersten Hälfte gab es über – nona – Spielmacher Kiteishvili, der Jatta den Ball in den Lauf spielte. Doch der Norweger lupfte den Ball nach 15 Minuten knapp am Tor vorbei. Das war zu wenig. Auch insgesamt war das Spiel arm an Torchancen, fehlte es beiden (!) Mannschaften an Spielwitz und Entschlossenheit.