Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Pleite in Rotterdam

Sturm geknickt: „Waren nicht erwachsen genug“

Steiermark
22.01.2026 21:24
Porträt von Burghard Enzinger
Porträt von Christoph Kothgasser
Von Burghard Enzinger und Christoph Kothgasser

Die erste Partie unter Neo-Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch ist geschlagen – und der Fußballmeister muss eine am Ende klare 0:3-Niederlage in Rotterdam aufarbeiten. Während man bei einem Klub wie Feyenoord schon verlieren kann, betrieben die Grazer auch viel Selbstkritik. Die Stimmen zum ersten schwarz-weißen Pflichtspiel 2026.

0 Kommentare

Wir werden „all in“ gehen, auf Sieg spielen“, versprach Sturms neuer Trainer Fabio Ingolitsch vor der Partie gegen Feyenoord und zückte im Aufstellungspoker überraschend einen Joker.

Der Neo-Coach schmiss gleich einmal Luca Weinhandl ins eiskalte Wasser von Rotterdam. Der Youngster feierte sein Debüt für Sturm ausgerechnet im Europacup. Was für eine Bühne! Der Mittelfeldspieler, der am 11. Jänner gerade erst seinen 17. Geburtstag gefeiert hat, konnte aber ebenso wenig wie Goalie Daniil Khudyakov, der nach seiner Handverletzung erstmals wieder seit Dezember 2024 in einem Pflichtspiel der Grazer im Tor gestanden war, den frühen Rückstand verhindern. Watanabe war nach einem Corner per Kopf zur Stelle – 1:0 (6.).

Zitat Icon

Wir waren ganz gut im Match, aber mit diesem frühen Gegentor war es natürlich hart für uns. Leider war es wieder eine Standard, wie so oft...

Otar Kiteishvili

Jungspund Luca Weinhandl (li.) feierte sein Debüt.
Jungspund Luca Weinhandl (li.) feierte sein Debüt.(Bild: GEPA)

Sturm tat sich in der Folge im De Kuip schwer, Feyenoord hatte alles im Griff, stand vor allem in der Defensive sehr stabil. Da gab es für die Grazer kein Durchkommen. Die einzig nennenswerte Aktion in der ersten Hälfte gab es über – nona – Spielmacher Kiteishvili, der Jatta den Ball in den Lauf spielte. Doch der Norweger lupfte den Ball nach 15 Minuten knapp am Tor vorbei. Das war zu wenig. Auch insgesamt war das Spiel arm an Torchancen, fehlte es beiden (!) Mannschaften an Spielwitz und Entschlossenheit.

Zitat Icon

Wir haben gezeigt, dass der Weg schon stimmt. Aus dem Spiel hat Feyenoord nicht so viele Chancen gehabt. Aber wir waren nicht reif, nicht erwachsen genug.

Tim Oermann

„Nicht erwachsen genug“
Auch im zweiten Durchgang kam der Sturm-Motor nach der Winterpause noch nicht recht auf Betriebstemperatur. Die Niederländer wurden stattdessen im Laufe der Zeit immer bissiger, waren dem zweiten Tor stets näher als Sturm. Sinnbildlich: In der 67. Minute fabrizierte Kiteishvili mit einem „Schüsschen“ aus der Distanz die zweite Torchance. Im Gegenzug sorgte Feyenoord für die Entscheidung: Weil Goalie Wellenreuther das Spiel nach der Kiteishvili-Aktion schnell machte, am Ende Moussa trocken einnetzte und das Stadion kurz beben ließ – 2:0. Auch weil der Treffer – trotz eines kurzen VAR-Checks wegen vermeintlichem Foulspiel – zählte.

Lesen Sie auch:
Jon Gorenc Stankovic and Axel Kayombo
Europa-League-Aus fix
Sturm bei Feyenoord Rotterdam ohne echte Chance
22.01.2026

Sturms Trainereffekt war damit vorerst einmal verpufft, vom viel zitierten „frischen Wind“ war am Spielfeld noch nicht viel zu spüren. Kurz vor Schluss fixierte Borges (90.) dann noch den mehr als verdienten 3:0-Endstand. Damit haben sich Sturms Europa-Ambitionen vor dem letzten Spiel am kommenden Donnerstag zuhause in Liebenau gegen die Norweger von Brann Bergen erledigt.

Zitat Icon

Auf dem Niveau wie in der Europa League machen Dinge wie Standardsituationen den Unterschied – da müssen wir endlich besser werden.

Jon Gorenc Stankovic

Trainer Fabio Ingolitsch kritisierte das Zweikampf-Verhalten seiner Elf.
Trainer Fabio Ingolitsch kritisierte das Zweikampf-Verhalten seiner Elf.(Bild: GEPA)

Wie ein Kaugummi
Da feiert Neo-Coach Fabio Ingolitsch seine Heimpremiere. In Rotterdam war der Salzburger geknickt. „Weil wir in den Duellen Mann gegen Mann die Qualität haben vermissen lassen, gefühlt jedes 50/50-Duell verloren haben. Dazu haben wir vorne bei den Stürmern einfach keine Bälle festmachen können. Und das Standard-Thema zieht sich schon wie ein Kaugummi durch die Europacup-Saison.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Blockade-Verstoß
US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest
Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
138.661 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
123.048 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Oberösterreich
Abgestürzte wurde von Rettung ins Bordell gebracht
119.768 mal gelesen
Die Helfer hatten anfangs Probleme, zu der gestürzten Frau zu kommen, da sie mitten in einem ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf