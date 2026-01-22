Mutter und Baby überlebten Überschlag unversehrt

Glück im Unglück für eine junge Mutter und ihr vier Monate altes Baby! Die 22-jährige Tirolerin nickte am Donnerstag am Steuer ihres Pkw ein. Der Wagen krachte in Betonleitwände und überschlug sich. Wie durch ein Wunder blieben die Lenkerin und ihr Sohn unverletzt.
Kurz nach 12.30 Uhr war die Einheimische im Ötztal mit ihrem Auto auf der B186 taleinwärts unterwegs. „Im Fahrzeug befand sich auf der Rückbank in einer Babyschale ihr vier Monate alter Sohn“, heißt es seitens der Polizei.
In Straßengraben gelandet
Doch plötzlich dürfte die junge Frau in einer leichten Rechtskurve in einen Sekundenschlaf gefallen sein. „In weitere Folge fuhr der Pkw geradeaus weiter und kollidierte mit den am linken Fahrbahnrand befindlichen Betonleitwänden“, so die Exekutive. Der Pkw überschlug sich und kam nach rund 15 Metern im Straßengraben zum Stillstand.
Pkw schwer beschädigt
Die verständigte Rettung untersuchte die beiden Insassen am Unfallort. Vorsorglich wurden Mutter und Kind zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus nach Zams gebracht. Doch wie sich dort herausstellte, blieben beide unverletzt. „Der Pkw war nicht mehr fahrbereit“, so die Ermittler.
