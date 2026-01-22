Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Am Steuer eingenickt

Mutter und Baby überlebten Überschlag unversehrt

Tirol
22.01.2026 21:05
Vorsorglich wurden die 22-Jährige und ihr Sohn ins Krankenhaus gebracht.
Vorsorglich wurden die 22-Jährige und ihr Sohn ins Krankenhaus gebracht.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Glück im Unglück für eine junge Mutter und ihr vier Monate altes Baby! Die 22-jährige Tirolerin nickte am Donnerstag am Steuer ihres Pkw ein. Der Wagen krachte in Betonleitwände und überschlug sich. Wie durch ein Wunder blieben die Lenkerin und ihr Sohn unverletzt.

0 Kommentare

Kurz nach 12.30 Uhr war die Einheimische im Ötztal mit ihrem Auto auf der B186 taleinwärts unterwegs. „Im Fahrzeug befand sich auf der Rückbank in einer Babyschale ihr vier Monate alter Sohn“, heißt es seitens der Polizei.

In Straßengraben gelandet
Doch plötzlich dürfte die junge Frau in einer leichten Rechtskurve in einen Sekundenschlaf gefallen sein. „In weitere Folge fuhr der Pkw geradeaus weiter und kollidierte mit den am linken Fahrbahnrand befindlichen Betonleitwänden“, so die Exekutive. Der Pkw überschlug sich und kam nach rund 15 Metern im Straßengraben zum Stillstand.

Lesen Sie auch:
Mit dem Tod endete ein Fahrzeugabsturz in den Inn bei Hall im Vorjahr.
Krone Plus Logo
Tragische Bilanz
Mehr Tote, mehr Unfälle auf Straßen und Autobahnen
22.01.2026

Pkw schwer beschädigt
Die verständigte Rettung untersuchte die beiden Insassen am Unfallort. Vorsorglich wurden Mutter und Kind zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus nach Zams gebracht. Doch wie sich dort herausstellte, blieben beide unverletzt. „Der Pkw war nicht mehr fahrbereit“, so die Ermittler.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Blockade-Verstoß
US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest
Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
138.463 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
122.878 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Oberösterreich
Abgestürzte wurde von Rettung ins Bordell gebracht
119.668 mal gelesen
Die Helfer hatten anfangs Probleme, zu der gestürzten Frau zu kommen, da sie mitten in einem ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf