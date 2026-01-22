Sollen Frauen auf die Streif, Alex Meissnitzer?

Alexandra Meissnitzer im sportkrone.at-Video-Talk! Im Rahmen der „Kitz Media Night“ im „Krone“-Weltcup-Haus spricht sie über die Faszination Kitzbühel, Frauen auf der Streif, die Medien im Zusammenspiel mit dem Sport und ihre Siegertipps für die Rennen am Freitag und Samstag (im Video oben).