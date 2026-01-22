Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In Europa League

Wilde Szenen! Polizei räumt gesamten Gästesektor

Fußball International
22.01.2026 23:00
(Bild: EPA/ROBIN VAN LONKHUIJSEN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Wilde Szenen im Stadion Galgenwaard von Utrecht! Vor dem Europa-League-Spiel gegen Genk musste wegen Sicherheitsbedenken der komplette Gästesektor geräumt werden. Das Spiel wurde mit knapp einer Stunde Verspätung angepfiffen.

0 Kommentare

Grund für das Chaos waren, laut niederländischen Medienberichten, mitgereiste Fans aus Belgien, die sich angeblich ohne Ticket- und Sicherheitskontrolle Zugang zum Stadion verschafft hatten, wohl auch ohne Eintrittskarte.

Aus Sicherheitsbedenken hatte die Polizei deshalb beschlossen, den gesamten Sektor zu räumen. Dies geschah aber natürlich nicht ohne Gegenwehr. Die Polizei setzte Pfefferspray ein, auf den Rängen im Auswärtstblock flogen die Fäuste. Fans gingen offenbar sogar mit Eisenstangen auf Polizisten los. 

(Bild: AFP/ROBIN VAN LONKHUIJSEN)
(Bild: EPA/ROBIN VAN LONKHUIJSEN)
(Bild: EPA/ROBIN VAN LONKHUIJSEN)
(Bild: EPA/ROBIN VAN LONKHUIJSEN)
(Bild: EPA/ROBIN VAN LONKHUIJSEN)
(Bild: EPA/ROBIN VAN LONKHUIJSEN)
Lesen Sie auch:
Europa League
Die Roma besiegt Stuttgart, Pleite für Nottingham
22.01.2026

Die Partie wurde schließlich mit 50 Minuten Verspätung doch noch angepfiffen. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Belgien
Polizei
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
139.248 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
123.543 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Oberösterreich
Trotz Platzsperre kommen immer mehr Durchreisende
112.009 mal gelesen
Seit vergangener Woche machen wieder mehrere durchreisende Familien in Pichling Station.
Mehr Fußball International
Bullen-Noten im Detail
Salzburgs Top-Talent erwischte perfekten Abend
Europa League
Die Roma besiegt Stuttgart – ÖFB-Kicker gibt Debüt
In Europa League
Wilde Szenen! Polizei räumt gesamten Gästesektor
Europa League
Salzburg besiegt Basel und wahrt Aufstiegschance
Pleite in Rotterdam
Sturm geknickt: „Waren nicht erwachsen genug“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf