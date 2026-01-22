Wilde Szenen! Polizei räumt gesamten Gästesektor

Aus Sicherheitsbedenken hatte die Polizei deshalb beschlossen, den gesamten Sektor zu räumen. Dies geschah aber natürlich nicht ohne Gegenwehr. Die Polizei setzte Pfefferspray ein, auf den Rängen im Auswärtstblock flogen die Fäuste. Fans gingen offenbar sogar mit Eisenstangen auf Polizisten los.