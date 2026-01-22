Wilde Szenen! Polizei räumt gesamten Gästesektor

Wilde Szenen im Stadion Galgenwaard von Utrecht! Vor dem Europa-League-Spiel gegen Genk musste wegen Sicherheitsbedenken der komplette Gästesektor geräumt werden. Das Spiel wurde mit knapp einer Stunde Verspätung angepfiffen.
Grund für das Chaos waren, laut niederländischen Medienberichten, mitgereiste Fans aus Belgien, die sich angeblich ohne Ticket- und Sicherheitskontrolle Zugang zum Stadion verschafft hatten, wohl auch ohne Eintrittskarte.
Aus Sicherheitsbedenken hatte die Polizei deshalb beschlossen, den gesamten Sektor zu räumen. Dies geschah aber natürlich nicht ohne Gegenwehr. Die Polizei setzte Pfefferspray ein, auf den Rängen im Auswärtstblock flogen die Fäuste. Fans gingen offenbar sogar mit Eisenstangen auf Polizisten los.
Die Partie wurde schließlich mit 50 Minuten Verspätung doch noch angepfiffen.
