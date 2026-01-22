Chamber chief under fire
The Benko deals of “castle owner” Walter Ruck
Controversial chamber boss Walter Ruck treats himself to a second office at Hernstein Castle. But that's not all: new documents show the extent to which René Benko's Signa Group profited from million-dollar deals with the Vienna Chamber of Commerce.
Even after the president's interview on krone.tv, the Vienna Chamber of Commerce is still in turmoil. Once again, the focus is on the multi-million-dollar real estate deals with the now-insolvent Signa, owned by concrete mogul René Benko, from spring 2019. At that time, the Vienna Chamber sold two properties – the "Gewerbehaus" in the third district and the Palais Festetics in the ninth district. The two sales were part of a larger deal involving the current headquarters at Praterstern. New details are now available to the "Krone."
