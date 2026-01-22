Vorteilswelt
Chamber chief under fire

The Benko deals of “castle owner” Walter Ruck

Nachrichten
22.01.2026 18:00
Controversial chamber boss: Walter Ruck moved into the House of Vienna Business (right) in 2019.
Controversial chamber boss: Walter Ruck moved into the House of Vienna Business (right) in 2019.(Bild: Krone KREATIV/Johann Schwarz, Reinhard Holl, Martin Jöchl)
Porträt von Rainer Fleckl
Porträt von Nikolaus Frings
Porträt von Peter Stadlmüller
Von Rainer Fleckl , Nikolaus Frings und Peter Stadlmüller

Controversial chamber boss Walter Ruck treats himself to a second office at Hernstein Castle. But that's not all: new documents show the extent to which René Benko's Signa Group profited from million-dollar deals with the Vienna Chamber of Commerce. 

0 Kommentare

Even after the president's interview on krone.tv, the Vienna Chamber of Commerce is still in turmoil. Once again, the focus is on the multi-million-dollar real estate deals with the now-insolvent Signa, owned by concrete mogul René Benko, from spring 2019. At that time, the Vienna Chamber sold two properties – the "Gewerbehaus" in the third district and the Palais Festetics in the ninth district. The two sales were part of a larger deal involving the current headquarters at Praterstern. New details are now available to the "Krone." 

