The Benko deals of “castle owner” Walter Ruck

Even after the president's interview on krone.tv, the Vienna Chamber of Commerce is still in turmoil. Once again, the focus is on the multi-million-dollar real estate deals with the now-insolvent Signa, owned by concrete mogul René Benko, from spring 2019. At that time, the Vienna Chamber sold two properties – the "Gewerbehaus" in the third district and the Palais Festetics in the ninth district. The two sales were part of a larger deal involving the current headquarters at Praterstern. New details are now available to the "Krone."