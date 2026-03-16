Eisenstadt holt Ehrenamtliche vor den Vorhang

Die burgenländische Landeshauptstadt möchte Menschen sichtbar machen, die einen unverzichtbaren Beitrag für das Zusammenleben leisten.
In Eisenstadt wurde 2026 zum Jahr des Ehrenamts erklärt. Ein zentraler Bestandteil ist dabei die neue Kampagne „Mein Einsatz zählt“. Im Mittelpunkt stehen engagierte Persönlichkeiten aus der Landeshauptstadt selbst, die auf Plakaten zu finden sind. Sie sollen die große Vielfalt des Ehrenamtes repräsentieren – von Einsatzorganisationen über Kultur- und Sportvereine bis hin zu sozialen Initiativen. „Ehrenamt ist kein Lückenfüller, sondern das Fundament unseres gesellschaftlichen Zusammenhalts“, betont Bürgermeister Thomas Steiner.
Neben der Plakatkampagne sind aber auch eine Vielzahl weiterer Initiativen und Veranstaltungen geplant, die freiwilliges Engagement sichtbar machen sollen. Dazu zählen etwa ein Social-Media-Fotowettbewerb, ein Schwerpunkt zu den drei Feuerwehren oder ein Malwettbewerb für Kinder. Außerdem möchte die Landeshauptstadt ihre Vereinsdatenbank aktualisieren, um die Initiativen bestmöglich unterstützen zu können. „Ich lade daher alle Vereine ein, sich aktiv online einzutragen“, erklärt Steiner. Infos: www.eisenstadt.gv.at/ehrenamt
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