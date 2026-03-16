Eisenstadt holt Ehrenamtliche vor den Vorhang

In Eisenstadt wurde 2026 zum Jahr des Ehrenamts erklärt. Ein zentraler Bestandteil ist dabei die neue Kampagne „Mein Einsatz zählt“. Im Mittelpunkt stehen engagierte Persönlichkeiten aus der Landeshauptstadt selbst, die auf Plakaten zu finden sind. Sie sollen die große Vielfalt des Ehrenamtes repräsentieren – von Einsatzorganisationen über Kultur- und Sportvereine bis hin zu sozialen Initiativen. „Ehrenamt ist kein Lückenfüller, sondern das Fundament unseres gesellschaftlichen Zusammenhalts“, betont Bürgermeister Thomas Steiner.