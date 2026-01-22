Nach Mordalarm streifen nun Ermittler durch Heim

3000 bis 6000 Euro für ein Zimmer

Eine Obduktion am Mittwoch bestätigte die schlimmsten Befürchtungen – bei dem Fall muss von einem Tötungsdelikt ausgegangen werden. Was genau in dem noblen Wohnhaus, in dem pro Monat von 3000 bis 6000 Euro für ein Zimmer zu berappen sind, passierte, ist für die Polizei nach wie vor ein Rätsel. Anfangsverdacht gebe es noch keinen, laut Sprecherin Irina Steirer werde in alle Richtungen ermittelt.