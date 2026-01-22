Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Lokalaugenschein

Nach Mordalarm streifen nun Ermittler durch Heim

Wien
22.01.2026 15:43
Porträt von Stefan Steinkogler
Von Stefan Steinkogler

Mordrätsel um eine 87-jährige Seniorin in einem noblen Pflegewohnheim für Pensionisten in Wien-Döbling: Mitten am helllichten Tag stieß eine Pflegerin auf die Leiche der Bewohnerin – die Polizei tappt seither im Dunkeln. Schon vor Jahren kam es in dem Luxusheim zu mysteriösen Todesfällen und Diebstählen. 

0 Kommentare

Als Dienstag um 13.45 Uhr eine Pflegerin des Senioren-Wohnheimes Park Residenz Döbling im Apartment einer 87-jährigen österreichischen Bewohnerin nach dem Rechten sehen wollte, schreckte sie zurück. Die Seniorin lag leblos im Zimmer – ob sie in ihrem Bett oder am Boden liegend aufgefunden wurde, wollte die Polizei aus „ermittlungstaktischen Gründen“ nicht verraten. Das Gesamtbild ergab aber rasch: Die Pensionistin war kaltblütig ermordet worden.

Die schmucke Seniorenresidenz ist für seine Bewohnerinnen und Bewohner nicht billig.
Die schmucke Seniorenresidenz ist für seine Bewohnerinnen und Bewohner nicht billig.(Bild: Imre Antal)

3000 bis 6000 Euro für ein Zimmer
Eine Obduktion am Mittwoch bestätigte die schlimmsten Befürchtungen – bei dem Fall muss von einem Tötungsdelikt ausgegangen werden. Was genau in dem noblen Wohnhaus, in dem pro Monat von 3000 bis 6000 Euro für ein Zimmer zu berappen sind, passierte, ist für die Polizei nach wie vor ein Rätsel. Anfangsverdacht gebe es noch keinen, laut Sprecherin Irina Steirer werde in alle Richtungen ermittelt.

Security-Beamte beobachteten am Donnerstag jeden Besucher.
Security-Beamte beobachteten am Donnerstag jeden Besucher.(Bild: Imre Antal)

Beim „Krone“-Lokalaugenschein am Tatort Donnerstagmittag hüllten sich Angestellte und Besucher in Schweigen. 

Besucher und Angestellte verdächtig
Auch am Donnerstagmittag waren die Kriminalisten noch damit beschäftigt, Spuren zu sichern und die Bewohner und Angestellten des Heimes sowie mögliche Angehörige zu befragen. Videos der Überwachungskameras und Besucherlisten der Seniorenresidenz müssen ausgewertet werden. Beim „Krone“-Lokalaugenschein in der eisigen Kälte trugen Kriminalbeamte kisten- und säckeweise mögliche Beweismittel zu ihrem Wagen.

Viele Menschen gehen in der Residenz aus und ein.
Viele Menschen gehen in der Residenz aus und ein.(Bild: Imre Antal)

Das Heim postierte trotz besetzter Portierloge zwei zusätzliche Securitys vor dem Haus, um jeden Besucher im Auge zu behalten. 

Lesen Sie auch:
Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren – die Frau wurde tot in ihrem Zimmer in einem ...
Ermittlungen laufen
Mordalarm in Wiener Seniorenheim: 87-Jährige tot
22.01.2026

Zwei mysteriöse Todesfälle und Diebstähle
Die schöne Seniorenresidenz im gehobenen Wohnviertel geriet, krone.at-berichtete, nicht zum ersten Mal in die Negativ-Schlagzeilen: 2018 verstarben zwei damals 97-jährige Frauen, wie es hieß, auf mysteriöse Art und Weise, während Zehntausende Euro an Erspartem und Schmuck der beiden Damen fehlten – es wurde ermittelt. 2019 sprach dann eine Ex-Praktikantin von „achtlosem und menschenverachtendem“ Umgang gegenüber den Heimbewohnern. Das Haus wies die Anschuldigungen damals zurück.

Nun muss die Polizei erneut Spuren sichern und nach möglichen Verdächtigen suchen. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Polizei
MordalarmPensionistenObduktion
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
-5° / -3°
Symbol Nebel
Wien 11. Simmering
-5° / -3°
Symbol Nebel
Wien 14. Penzing
-6° / -4°
Symbol Nieseln
Wien 19. Döbling
-6° / -4°
Symbol Nebel
Wien 21. Floridsdorf
-6° / -4°
Symbol Nebel

krone.tv

Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Blockade-Verstoß
US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest
Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
136.833 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
121.427 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Oberösterreich
Abgestürzte wurde von Rettung ins Bordell gebracht
118.898 mal gelesen
Die Helfer hatten anfangs Probleme, zu der gestürzten Frau zu kommen, da sie mitten in einem ...
Mehr Wien
Krone Plus Logo
Um nur 2 Euro
Hier gibt es das billigste Essen der ganzen Stadt
Lokalaugenschein
Nach Mordalarm streifen nun Ermittler durch Heim
Wiener Tradition
Eistraum-Start: Lange Schlange schon am ersten Tag
Fall neu aufgerollt
Skandal schlägt ein: Kinderdorf verliert Millionen
Mit Blattgold
Das ist Wiens teuerstes Schnitzel um 395 Euro
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf