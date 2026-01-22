Paramount gibt sich Netflix noch nicht geschlagen

Paramount Skydance gibt sich im Übernahmekampf um Warner Bros Discovery noch nicht geschlagen. Der Filmstudio-Betreiber und Streaming-Anbieter verlängerte am Donnerstag die Frist seiner Übernahme-Offerte für den Rivalen. Warner-Investoren können bis zum 20. Februar entscheiden, ob sie ihre Anteile Paramount oder Netflix andienen wollen.