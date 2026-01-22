Ermittlungen in Brandruine wurden aufgenommen

In der Nacht auf Dienstag brannte in der Vorarlberger Gemeinde Lustenau eine Werkstatthalle für Lkw ab. Nach den ersten Aufräumarbeiten konnten die Brandermittler am Mittwoch mit ihrer Arbeit beginnen.
Nach dem Großbrand einer Lkw-Werkstatthalle in Lustenau haben die Brandermittler am Mittwoch ihre Arbeit aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen wird derzeit nicht von Fremdverschulden ausgegangen. Ein Elektrogerät, das sich zum Zeitpunkt des Feuers in der Halle befunden hat, könnte der Auslöser gewesen sein. Näheres haben die Ermittler noch nicht verlautbaren lassen.
Keine Verletzten
Das Feuer brach in der Nacht auf Dienstag aus, ein Großeinsatz der Florianijünger war die Folge. Die Werkstathalle brannte bis auf die Grundfesten ab, auch zu Explosionen kam es. Zum Glück wurde niemand durch das Feuer verletzt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.