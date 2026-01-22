Ermittlungen in Brandruine wurden aufgenommen

Nach dem Großbrand einer Lkw-Werkstatthalle in Lustenau haben die Brandermittler am Mittwoch ihre Arbeit aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen wird derzeit nicht von Fremdverschulden ausgegangen. Ein Elektrogerät, das sich zum Zeitpunkt des Feuers in der Halle befunden hat, könnte der Auslöser gewesen sein. Näheres haben die Ermittler noch nicht verlautbaren lassen.