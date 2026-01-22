Macht Social Media Sport besser oder schlechter?

Fluch oder Segen?

Darüber, ob die Sozialen Medien gute oder schlechte Auswirkungen auf den Sport haben, lässt sich sicher lange streiten. Die vier Speed-Fahrer Fabian Bachler, Vincent Wieser, Stefan Rieser und Manuel Traninger sind sich einig. Auf 35 Meter Höhe im geschützten Umfeld der Riesenrad-Gondel fand Stefan die passende Antwort: „Ich bin kein Fan von Social Media, aber wenn es jemand gut macht und wirklich über die Hintergründe berichtet, kann es schon von Vorteil sein für die Sportwelt.“ Teamkollege Manuel ergänzt: „Der Druck ist trotzdem da, egal ob mit oder ohne Social Media.“