Mission impossible? TWL Elektra will Liga halten

Mammutaufgabe ist fast noch untertrieben – viele sprechen bereits von einer „Mission impossible“. Doch TWL Elektra glaubt weiterhin an den Verbleib in der 3. Liga. Nach 16 Runden steht das Team von Trainer Thomas Leonhardsberger mit nur vier Punkten abgeschlagen am Tabellenende. Wie diese Aufgabe Klassenerhalt gelingen soll, hat uns Amir Turbic (Sportlicher Leiter TWL) im Gespräch erklärt.
