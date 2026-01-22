Pensionist (69) gewinnt Schrei-Duell mit Richterin

Drei gestohlene Schachteln

Der Mann soll einen Einbruch in einen von ihm gemieteten Container vorgetäuscht und versucht haben, die Versicherung um 8500 Euro zu betrügen. Der Strafrahmen beträgt bis zu drei Jahre. „Stimmt alles nicht“, so der passionierte Flohmarkt-Händler, dem im August 2025 Ware – darunter Wehrmacht-Helme, Apothekermörser und eine Madonna – aus dem Container gestohlen worden sein sollen. „Drei Schachteln waren weg, man hat das Schloss zum Container aufgebrochen.“