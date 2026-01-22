Nach Unfall: Matthäus meldet sich aus Krankenbett

Daumen hoch! Lothar Matthäus hat sich nach seiner Operation aus dem Krankenbett gemeldet. Deutschlands Rekordnationalspieler und TV-Experte musste nach einem Ski-Unfall am Arlberg an der Schulter operiert werden.
„Danke sehr für eure lieben Genesungswünsche. Ich bin bald wieder fit!“, schreibt Matthäus neben das Foto auf Instagram.
„Ski haben verkantet“
Matthäus erlitt einen doppelten Bänderriss in der Schulter und eine Rippenprellung. „Es war die letzte Abfahrt am letzten Urlaubstag. Die Piste war eisig und wellig. Ich hatte mich schon auf das Mittagessen auf der Hütte gefreut – da stürze ich plötzlich auf die rechte Seite. Eine Welle habe ich nicht richtig erwischt, die Ski haben verkantet. Das Problem war das Eis, wenn dort Pulverschnee gewesen wäre, wäre wahrscheinlich nichts passiert“, erklärt der Weltmeister von 1990 in der „Bild“-Zeitung.
