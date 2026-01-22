Nach Unfall: Matthäus meldet sich aus Krankenbett

„Ski haben verkantet“

Matthäus erlitt einen doppelten Bänderriss in der Schulter und eine Rippenprellung. „Es war die letzte Abfahrt am letzten Urlaubstag. Die Piste war eisig und wellig. Ich hatte mich schon auf das Mittagessen auf der Hütte gefreut – da stürze ich plötzlich auf die rechte Seite. Eine Welle habe ich nicht richtig erwischt, die Ski haben verkantet. Das Problem war das Eis, wenn dort Pulverschnee gewesen wäre, wäre wahrscheinlich nichts passiert“, erklärt der Weltmeister von 1990 in der „Bild“-Zeitung.