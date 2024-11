Starke Ländle-Youngsters im U18-Nationalteam

Schlüsselszene

Was auch für U18-Coach Martin Scherb, der im Frühjahr 2017 noch Altach als Trainer in der Bundesliga betreut hatte, eine entscheidende Aktion im Spiel war. „In der zweiten Halbzeit gab es diese Schlüsselszene, wo der eingetauschte Leo Lucic den Ball sensationell von der Linie klärt“, sagte Scherb, „es war am Ende ein glanzloser Sieg, der aber in Ordnung geht.“