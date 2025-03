ÖFB-U19-Team verspielt Platz bei der EM-Endrunde

Österreichs U19-Fußball-Nationalteam hat das Ticket für die EM-Endrunde noch aus der Hand gegeben. Die Mannschaft von Coach Oliver Lederer lag am Dienstag beim Quali-Turnier in Hajdúszoboszló/Ungarn gegen Dänemark bis ins Finish auf Aufstiegskurs, verlor aber noch mit 1:2 (0:0). Dänemark holte sich ohne Punkteverlust den Turniersieg und ist bei der Endrunde mit acht Teams im Juni in Rumänien dabei. Auch die U17-Auswahl verpasste die EM-Endrunde, darf aber zur Katar-WM fahren.