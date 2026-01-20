Fachleute sagen neue Proteste im Iran voraus

Lehrer: „Wollten nur bessere Zukunft“

Irans Führung dementiert die zahlreichen Todesopfer inzwischen nicht mehr. Ayatollah Ali Khamenei, das politische und religiöse Oberhaupt, räumte ein, dass es während der Proteste Tausende Tote gegeben habe. Einige Menschen seien auf „unmenschliche, brutale Weise“ getötet worden, sagte er – verantwortlich dafür seien jedoch die „Aufständischen“. Khamenei gibt auch US-Präsident Donald Trump die Schuld an den Unruhen. Diese Meinung teilt ein Teil der Bevölkerung: „Er hat seine Unterstützung zugesagt. Aber am Ende hat er alle im Stich gelassen – nur damit sie getötet werden“, sagt Ali.