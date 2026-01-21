Vorteilswelt
Erinnerungslücken

Schwarzfahrer bedrohte Zugbegleiter mit Messer

Burgenland
21.01.2026 16:00
Die Schulklasse lauschte gebannt dem Verfahren am Landesgericht Eisenstadt.
Die Schulklasse lauschte gebannt dem Verfahren am Landesgericht Eisenstadt.(Bild: Harald Schume, Krone KREATIV)
Porträt von Harald Schume
Von Harald Schume

Haftstrafe für sturzbetrunkenen Fahrgast, der im Zug rauchte und randalierte. „Ich kann mich eigentlich an nichts erinnern, außer, dass ich die Zigarette im Zug in einer Dose alkoholfreien Biers ausgedämpft habe“, sagt der Verurteilte.

Mehr als 30 Schüler hatten sich am Landesgericht Eisenstadt eingefunden, um vier Stunden lang den Rechtfertigungsversuchen eines Slowaken zu lauschen. Was die jungen Burgenländer dort gelernt haben? Du sollst nicht im Vollrausch ein Messer zücken und auf einen Zugbegleiter losgehen – sonst landest du ins Gefängnis!

Drei Promille
Auslöser für die Anklage wegen schwerer Nötigung und versuchter absichtlicher schwerer Körperverletzung sei eine traurige Botschaft am 6. September 2025 gewesen, sagt der 45-Jährige. „Eine Bekannte hat eine Krebsdiagnose bekommen.“ Um den Schock zu verdauen, sei er in Bratislava zum Bahnhof gefahren. Dort trank er eine Flasche Jägermeister. Später wurden drei Promille gemessen. „Um nüchtern zu werden, bin ich nach Wien gefahren, und dann gleich wieder retour.“

Elf Zentimeter lange Klinge
Auf der Rückfahrt wurde der Mann des Zuges verwiesen, weil er stänkerte, rauchte und keinen Fahrschein vorzuweisen hatte. Er stieg aus und hinten wieder ein. In Parndorf holte der Zugbegleiter Verstärkung. Gemeinsam mit einem Security-Mitarbeiter geleitete er den Schwarzfahrer zur Tür und warf seinen Rucksack auf den Bahnsteig. Der Angeklagte war damit wenig einverstanden. Er zückte sein Springer-Messer mit elf Zentimeter langer Klinge und machte damit „stichartige Bewegungen“ in Richtung der beiden Männer. „Er hat getobt und geschrien“, sagt einer der Zeugen. „Eine echt brenzlige Situation.“

Erst in der Arrestzelle sei er zu sich gekommen, gibt der Slowake zu Protokoll. „Ich kann mich eigentlich an nichts erinnern, außer, dass ich die Zigarette im Zug in einer Dose alkoholfreien Biers ausgedämpft habe.“

Der Schöffensenat spricht sich für 15 Monate Gefängnis aus, davon drei unbedingt. Die hat der Mann bereits in der U-Haft abgesessen. Er darf jetzt heim nach Bratislava fahren.

Nimmt er den Zug?

