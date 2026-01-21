Schwarzfahrer bedrohte Zugbegleiter mit Messer

Elf Zentimeter lange Klinge

Auf der Rückfahrt wurde der Mann des Zuges verwiesen, weil er stänkerte, rauchte und keinen Fahrschein vorzuweisen hatte. Er stieg aus und hinten wieder ein. In Parndorf holte der Zugbegleiter Verstärkung. Gemeinsam mit einem Security-Mitarbeiter geleitete er den Schwarzfahrer zur Tür und warf seinen Rucksack auf den Bahnsteig. Der Angeklagte war damit wenig einverstanden. Er zückte sein Springer-Messer mit elf Zentimeter langer Klinge und machte damit „stichartige Bewegungen“ in Richtung der beiden Männer. „Er hat getobt und geschrien“, sagt einer der Zeugen. „Eine echt brenzlige Situation.“